Hegedűs Zsolt a leszerelt kórházi arcfelismerőkről: Kicsit poros, kicsit kínai, de most már nem a mienk – Videó!

A fővárosi Szent István Kórházban Hegedűs Zsolt miniszter jelenlétében kerültek le a kamerák a bejárattól.
Fekete Norbert videója.
Magyarország;kórház;arcfelismerő;kikapcsolás;
2026-07-02 10:38:00 CEST
A fővárosi Szent István Kórházban Hegedűs Zsolt miniszter jelenlétében kerültek le a kamerák a bejárattól.
Fekete Norbert videója.
Mától a dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.