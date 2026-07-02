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Hegedűs Zsolt a leszerelt kórházi arcfelismerőkről: Kicsit poros, kicsit kínai, de most már nem a mienk – Videó!

Legalább nem a dolgozók megfigyelésére használják mostantól azokat az arcfelismerő kamerákat, amelyeket az Orbán-kormány alatt szereltek fel néhány kórházban. 

A fővárosi Szent István Kórházban Hegedűs Zsolt miniszter jelenlétében kerültek le a kamerák a bejárattól.  

Fekete Norbert videója.

Mától a dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.