Magyarország;kórház;arcfelismerő;kikapcsolás;

2026-07-02 10:38:00 CEST

Hegedűs Zsolt a leszerelt kórházi arcfelismerőkről: Kicsit poros, kicsit kínai, de most már nem a mienk – Videó!

Legalább nem a dolgozók megfigyelésére használják mostantól azokat az arcfelismerő kamerákat, amelyeket az Orbán-kormány alatt szereltek fel néhány kórházban.