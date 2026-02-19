Iványi Gáborék templomában és a parókián is elzárták az áramszolgáltatást. Víz és fűtés sincs. A lelkész hosszas kórházi kezelés után ilyen körülmények közé tér haza.
Ez az az MVM, amely idén ötmilliárd forinttal támogatja az FTC-t.
A relaxáció, a rövidebb vagy hosszabb ideig tartó teljes ellazulás, olyan hatással van a szervezetünkre, mint a telefonunkra a töltés.
Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a lakossági földgázszolgáltatásra december 16. és 2018. január 7. között.
Az extrém hideg időjárásra tekintettel 2017. január 19. és január 22. között nem kapcsolja ki a 60 napot meghaladó tartozást felhalmozó lakossági ügyfeleinél az áramszolgáltatást az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. - közölte a társaságcsoport.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az E.on csoport felfüggeszti a tartós számlatartozások miatti kikapcsolásokat az érintett lakossági ügyfeleinél az ünnepi időszak alatt. Az E.on közleménye szerint a 60 napot meghaladó tartozás miatti kikapcsolásokat szüneteltetik 2016. december 16. és 2017. január 6. közötti ünnepi időszakban.
Az áram csak szigorú feltételekkel kapcsolható ki a fogyasztók ingatlanaiban, több energiaszolgáltató mégsem veszi ezt figyelembe - áll a Budapesti Békéltető Testület közleményében. A szolgáltató csak akkor kezdeményezheti a lakossági felhasználó kikapcsolását, ha az 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, és a fogyasztó a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről egyeztetést kezdeményezett, s ezek nem vezetett eredményre.