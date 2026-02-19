Áramkikapcsolás: csak szigorú feltételekkel

Az áram csak szigorú feltételekkel kapcsolható ki a fogyasztók ingatlanaiban, több energiaszolgáltató mégsem veszi ezt figyelembe - áll a Budapesti Békéltető Testület közleményében. A szolgáltató csak akkor kezdeményezheti a lakossági felhasználó kikapcsolását, ha az 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, és a fogyasztó a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről egyeztetést kezdeményezett, s ezek nem vezetett eredményre.