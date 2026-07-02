A Tisza Horváth P. Andrást jelölte az MTVA átmeneti vezetőjének

közmédia;állami média;Tisza Párt;

2026-07-02 10:48:00 CEST

Nincs közmédiás tapasztalata, de nem is médiaszakmai feladatot fog ellátni.

Csütörtökön tárgyal az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia új, átmeneti vezetőjéről. Az ülés kezdetén kiderült, hogy a kormány Horváth P. András jogászt jelöli a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének - írta meg a 24.

Horváth P. András ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodával rendelkezik, de közvetlen közmédiás tapasztalata nincs. Munkája elsősorban nem is médiaszakmai feladat lesz, hanem az átalakítás jogi, gazdasági lebonyolítását, a közmédia helyzetének átvilágítását fogja felügyelni. Információink szerint tiszás körökben régóta ismerik, a kezdetektől fogva dolgozik Magyar Péter pártjával.

Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója már korábban felmondott, az új médiatörvény hatályba lépésével Altorjai Anitának, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének is megszűnt a megbízatása. Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét Magyar Péter szerdán mentette fel.