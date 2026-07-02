hőség;Magyar Posta;haláleset;kánikula;hőségriadó;postások;

2026-07-02 13:49:00 CEST

Két postás meghalt munkavégzés közben az extrém hőség miatt

A Magyar Posta megerősítette, hogy az elmúlt napokban két kézbesítőjük is meghalt a 40 fok feletti hőségriadó idején, de a társaság közlése szerint az ügy részleteiről a vizsgálatok lezárultáig nem adhatnak bővebb tájékoztatást.