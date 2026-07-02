Két postás meghalt munkavégzés közben az extrém hőség miatt

Két postai kézbesítő is elhunyt a 40 fok feletti extrém hőség idején munkavégzés közben – erősítette meg a halálesetek tényét a Blikk megkeresésére a Magyar Posta.
A tragédiákról a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, ahol a dolgozók a tarthatatlan fizikai megterhelésre és a nehéz táskákra panaszkodtak. A társaság a lap érdeklődésére hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt napokban két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig nem adhatnak bővebb tájékoztatást. A Magyar A Posta őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, és hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyászoló családokat, valamint az elhunytak kollégáit támogassák.
A Postás Szakszervezet közlése szerit az emberi egészség védelme érdekében, valamint a munkavédelmi szabályok szigorú figyelembevételével a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon.
A kánikula idején szolgálatban lévő kézbesítők számára hűtött ivóvizet, rugalmas munkakezdési lehetőséget, nyári munkaruhát és szükség szerint SPF 50-es fényvédő krémet biztosítanak, emellett gyakoribb és hosszabb pihenőidőket iktatnak be, és folyamatosan tájékoztatják a kollégákat a klimatizált pihenőhelyekről. Az extrém hőségre való tekintettel a Magyar Posta az ügyfelek és a dolgozók védelmében úgy döntött, hogy a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező hivatalait június 29-én, 30-án és július 1-jén délutánra bezárja, így ezeken a helyeken 12:00 óra után szünetelt az ügyfélfogadás – közölték.