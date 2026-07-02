Döntött a Tisza-kormány, 2026. október 22-én elkezdik nyilvánosságra hozni a magyarországi ügynökaktákat

sajtótájékoztató;kormányszóvivő;

2026-07-02 15:23:00 CEST

A nyilvánosság viszont nem válogatás nélküli adatközlést jelent. Ami a költségvetést illeti, az ötmilliárd forintot meghaladó állami kötelezettségvállalást határozatba foglalják.

Háromnapos informális kormányülés volt a hétvégén, amelyen kormánydöntések nem születtek - jelentette be Köböl Anita a kormányszóvivői sajtótájékoztató kezdetén, majd elmondta, egy uniós jogot átültetve azóta döntöttek az elektromos és elektronikai rendszerek szabályozásának reformjáról.

A kormány kezdeményezte négy energetikai törvény módosítását, hogy Magyarország teljesítse az uniós helyreállítási terv erre vonatkozó részét. A lépés a megújuló energiaforrások segítésére koncentrál, egyúttal segíti Magyarország energiafüggetlenségét és energiafenntarthatóságát is - mondta el Magyar Éva.

Szondi Vanda elmondta, a kormány tárgyalta az ügynökakták teljes nyilvánosságáról szóló a kormány döntése alapján 2026. október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített, leíró adatai, a beszervezési dossziék és az úgynevezett B naplók folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-ig kerülnek közzétételre. A nyilvánosság viszont nem válogatás nélküli adatközlést jelent, ugyanis a törvényjavaslat kizárja a személyi azonosító nyilvánosságát, és védi az olyan, különösen érzékeny adatokat, mint az egészégügyi állapot, a kóros szenvedély és a szexuális élet, valamint irányultság. A megfigyeltek, harmadik személyek és áldozatok adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, amikor indokolt. A kormány javaslata mentén létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, ebben nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok vesznek részt. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerepe megerősödik, az összes kormányzati szervet arra kérik, hogy adja át a levéltárnak a nála lévő, 1990 előtti releváns adatokat. A javaslat célja, hogy egyensúlyt teremtsen a múlt megismeréséhez fűződő közérdek, a kutatás szabadsága, az információs önrendelkezési jog és a nemzetbiztonsági érdekek védelme között - ismertette Szondi Vanda.

A parlament elé kerül, hogy miniszteri hatáskörből kivegyék az akkumulátorfeldolgozó üzemének helyszínének a kijelölését. Ami a kekvákat illeti, azok, amelyek nem kezelnek egyetemeket, már 2026. augusztus 31-én befejezik a működésüket, az egyetemfenntartók 2027. augusztus 1-én szűnnek meg. Az egyetemek alapítói jogait a Lannert Judit vezette Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) gyakorolja.

Döntés született – vette át a szót Köböl Anita – a költségvetés átláthatóságáról is, a cél az, megváltozik a benyújtásának a rendje, szeptember 30. helyett minden évben október 1-31. között lehet

A fontos pénzügyi döntéséket kötelezően kormányhatározatban rögzítik, ilyen

rendkívüli tartalék felhasználása,

pénzbeli átcsoportosítás,

költségvetési címrend módosítása

az ötmilliárd forintot meghaladó állami kötelezettségvállalás.

A Tisza-kormány megszünteti a lehetőséget, hogy egyedi döntéssel lehessen olyan kiadást engedélyezni, amelyre nincs előzetesen jóváhagyott költségvetési fedezet.