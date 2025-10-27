Lázár szenvedélyesen kiállt az emberi méltóság mellett

Eljött nagy pillanat, némi csúszással - kiváltképp, hogy korábban előrehozott tájékoztatásról volt szó - csütörtök fél kettő után pár perccel elkezdődött a 82. kormányinfó. Ami nem csak később kezdődött, de rövidebbre is szabják a szokásosnál, dolga akadt Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, aki - ha már a dologról esett szó - elmondta azt is, hogy holnap Csíkszeredába utazik a Csíki sör ügyében, hogy a tulajdonosssal tárgyaljon. Majd jelezte, hogy a tájékoztatón erről a témáról is szó lesz. Meg persze a "migránsokról."