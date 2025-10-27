Fideszes politikushoz híven a kormányszóvivő azért nem felejtette el kettős mércével vádolni az áldozathibáztató énekes bírálóit.
A kinevezés április elsejétől érvényes. Az utódja is megvan.
Az erről szóló, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott határozat március 15-én hatályba is lépett.
A kormányszóvivő gyorsan avuló posztját Hadházy Ákos fedezte fel, aki szerint ma már világos: Brüsszelezéssel, sorosozással, migránsozással, ukránozással nem lehet fűteni, világítani.
Sziasztok! Szentkirályi Alexandra vagyok – indított a korábban Tarlós helyetteseként is ismert politikus.
A volt főpolgármester-helyettes január 1-től tölti be a posztot.
A decemberben elhunyt Hirt Ferenc helyét a kormányszóvivő veszi át az Országgyűlésben.
A Miniszterelnökséget irányító Lázár János és Kovács Zoltán szóvivő a kormányinfón nagy rutinnal sasszézott ki ama felvetések megválaszolása elől, hogy 2013-2014-ben miért nem igazították a gázár nagykereskedelmi tételét a valósághoz és így miért tartották – „rezsicsökkentés” ide vagy oda - az indokoltnál magasabban a lakossági díjakat. Az illetékes Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rövid közleménye hasonló taktikával él.
Kovács Zoltán szóvivő az állami tévében azt is mondta, hogy markánsan kirajzolódnak a magyar kormány elleni koncepciózus eljárás alapjait adó témák, politikai összefüggések.
Eljött nagy pillanat, némi csúszással - kiváltképp, hogy korábban előrehozott tájékoztatásról volt szó - csütörtök fél kettő után pár perccel elkezdődött a 82. kormányinfó. Ami nem csak később kezdődött, de rövidebbre is szabják a szokásosnál, dolga akadt Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, aki - ha már a dologról esett szó - elmondta azt is, hogy holnap Csíkszeredába utazik a Csíki sör ügyében, hogy a tulajdonosssal tárgyaljon. Majd jelezte, hogy a tájékoztatón erről a témáról is szó lesz. Meg persze a "migránsokról."
A magyar kormány véleménye szerint a nem kormányzati szervezeteknek ugyanolyan átláthatósági követelményeket kell teljesíteniük, mint a politikának és a politikusoknak, különösen akkor, ha ezek a szervezetek politikával vagy a politikához kötődő kérdésekkel foglalkoznak - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő a The Guardian című baloldali brit napilapnak.
A kormánynak és a parlamentnek kötelessége reagálni a vasárnapi kvótanépszavazás eredményére - jelentette ki Kovács Zoltán kormányszóvivő vasárnap este.
"Akartok politikai uniót ezekkel?" - tette fel a kérdést Twitteren a Brexiért kampányoló brit UKIP képviselője, Douglas Carswell miután a magyar kormány 21 millió forintért kampányolt a Daily Mail-ben (a lap hivatalos tarifái szerint is ennyibe kerül egy hirdetés, nem adtak kedvezményt) a brit EU-tagság mellett. A képviselő ugyanakkor a magyar kormány hirdetését, a szélsőséges Jobbiknak tulajdonította.
Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint Matteo Renzi olasz kormányfő politikailag megzsarolta Magyarországot és a V4-eket, amikor hírek szerint azt mondta, csökkentik az uniós pénzeket, ha a négy ország nem fogadja el a kvótáról szóló uniós javaslatot.
Kovács Zoltán elismerte, hogy ő hibázott, amikor péntek reggel teherautónak ütközött szolgálati autójával - írja a Blikk.
Kovács Zoltán kormányszóvivő péntek reggel autóbalesetet szenvedett Budapesten - közölte a Kormányszóvivői Iroda.
Terrorelhárítási koordinációs bizottság jön létre a terrorelhárítási és megelőzési munka megerősítésére, a Terrorelhárítási Központ égisze és ellenőrzése alatt – ismertette a kormány szerdai döntését Kovács Zoltán budapesti sajtótájékoztatón – áll a kormany.hu oldalán, és a hírekben.
Magyarország nem támogat olyan javaslatot, amely arra irányul, hogy a lezárt határszakaszain keresztül szállítsanak migránsokat - közölte Kovács Zoltán kormányszóvivő.
Magyarország a vonatkozó előírásoknak igyekszik érvényt szerezni a határain alkalmazott intézkedésekkel - mondta Kovács Zoltán vasárnap a Sky News brit hírtelevíziónak.
Horvátország nemcsak Magyarországot, hanem az Európai Uniót is cserben hagyta, és feladott minden rá nézve is érvényes jogi kötelezettséget - jelentette ki a kormányszóvivő szombaton Mohácson, sajtótájékoztatón.
Meg kell szakítani a migrációs láncolatot - hangsúlyozta Kovács Zoltán kormányszóvivő.
Növeli a kísérő nélkül érkező kiskorúak ellátásához szükséges gyermekvédelmi kapacitásokat a kormány - közölte kormányszóvivő kedden Szegeden.
A 444 fedezte fel azt a képet, amelyet a kormányszóvivő reggel 8:39-kor tette ki az Instagramra. A kormányszóvivő alsógatyában dolgozik otthonában menő laptopon, mellette a "szintet" jelentő kávés kulacs, és persze a kutya.