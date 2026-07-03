Kapuőrcsere

közmédia;médiahatóság;

2026-07-03 06:00:00 CEST

A Koltay András felmentéséről szóló döntés talán nem olyan horderejű a közvélemény számára, mint Sulyok Tamás ügye (sors fintora, hogy Magyar Péter javaslatára Sulyok mentette fel Koltayt). Mégis felvet egy fontos kérdést: mit várunk egy médiahatóságtól egy demokratikus államban?

Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács eredeti küldetése nem az, hogy bármelyik kormány médiapolitikai elképzeléseit végrehajtsa. Éppen ellenkezőleg, többek között azért jöttek létre, hogy a média szabadságának és sokszínűségének intézményi garanciái legyenek.

Az elmúlt másfél évtizedben azonban ez a függetlenség finoman szólva is vita tárgyát képezte. Nem azért, mert egy-egy döntés vitatható volt – ilyen minden szabályozó hatóságnál előfordul –, hanem mert maga az intézmény vált a politikai rendszer részévé. Elég a Klubrádió frekvenciájának elvételére gondolni, amely nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi fórumokon is a médiaszabadságról szóló viták egyik jelképévé vált. A Médiatanács akkor jogi szabályokra hivatkozott, bírálói viszont azt állították, hogy a jogalkalmazás nem volt független a politikai környezettől. Mondhatnánk úgy is, bökte a főnök csőrét az erősen ellenzéki hangvételű rádió.

A legfontosabb viszont, hogy a személycsere ne csak politikai oldalváltást jelentsen. Ha sikerül ugyanis visszaállítani azt az elvet, hogy a médiahatóság a mindenkori kormánytól egyaránt független, szakmai alapon működő intézmény, akkor a mostani döntés valóban fordulópont lehet.

A demokratikus intézmények értékét ugyanis nem az adja, hogy kik vezetik őket, hanem az, hogy akkor is képesek-e ellátni a feladatukat, amikor a hatalomnak éppen nem tetszik a működésük. Ez lenne az NMHH és a Médiatanács eredeti szerepe – és végső soron ez az, amiről a mostani személyi döntésnek is szólnia kellene. A szándék látszólag megvan, reméljük a kivitelezés is ennek megfelelően alakul.