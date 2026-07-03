Még mindig Fideszhez kötődő cégeket von be kommunikációs feladataiba a Legfőbb Ügyészség

Fidesz;Legfőbb Ügyészség;kommunikáció;

2026-07-03 11:38:00 CEST

Pedig van saját kommunikációs osztálya és informatikai főosztálya.

A Legfőbb Ügyészség évek óta két olyan céget von be a kommunikációs feladatai ellátásába, amelyek közel állnak a Fideszhez – írja a HVG.

A portál szerint az EuroAtlantic Zrt.-nek és a Promotheus Agency Bt.-nek jelenleg is van élő szerződése a vádhatósággal, amelynek az élén Nagy Gábor Bálint áll.

Előbbi az év első 11 hónapjában csaknem 20-20 millió forintért digitális tartalmat gyárt és kommunikációs tanácsokat ad a Legfőbb Ügyészségnek, utóbbi pedig csaknem 20 millió forintért az ügyészség weboldalát üzemelteti.

Mindezt úgy, hogy az ügyészségnek saját kommunikációs osztálya és informatikai főosztálya van.

Az EuroAtlantic fő tulajdonosa az egykori fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás és családja, a Promotheus Agencyé pedig Petneházy Dávid, aki a volt fideszes képviselő, Petneházy Attila fia, egyúttal a szabolcsi Fidelitas korábbi elnöke. Fellegi jó kapcsolatot ápol Polt Péterrel, miközben a Fellegi és a Petneházy családnak közös vállalkozása is van.

Nagy Gábor Bálintot egy évvel ezelőtt a fideszes parlamenti többség választotta meg 9 évre. Elődjének, Polt Péternek a kabinetfőnöke volt, így nem csoda, hogy Polt távozása után a szerződéses partnereken sem változtatott. Nagy Gábor Bálint egyike azoknak a közjogi méltóságoknak, akiket Magyar Péter kormányfő felszólított, hogy önként távozzanak.