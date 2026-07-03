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Torlódás az M7-es autópályán (képünk illusztráció).

Ég a tarló az M7-esnél, a szálló füst veszélyezteti az autópálya közlekedését

Jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén, az érintett pályaszakaszon sebességkorlátozást vezettek be.

Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését – közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

A szóvivő elmondta, hogy a tűzről pénteken 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén. A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

Az elkövetők nőgyűlölő online közösségek tagjai voltak.