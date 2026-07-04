Itt a lista, ezeknek a szervezeteknek ítélt meg összesen 400 millió forintot Hankó Balázs az NKA-ból

Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-07-04 09:41:00 CEST

Hankó Balázs miniszterként, négy nappal a választások előtt egymaga döntött a pénzek szétosztásáról, Tarr Zoltán azonban valamennyi döntését visszavonta.

Lapunk is megírta, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta a jogelődje, Hankó Balázs 2026. április 8-i döntéseit összesen 393,89 millió forint szétosztásáról. Azt írta, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért.

A miniszter közlése szerint az összeget 30 pályázó nyerte el. A visszavonásról szóló lépést szükségszerűnek nevezte, „ezzel a döntés-visszavonással egy újabb lépést teszünk az elmúlt 16 esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé.” A 444 most közérdekű adatigényléssel kikérte az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK) ezeket a dokumentumokat, melyekből kiderül, mely szervezeteknek ítélték oda jelentős támogatásokat. A lap megjegyzi, Tarr Zoltán nem a már kifizetett támogatások visszafizetését rendelte el, hanem a támogatási összegek kiutalását akadályozta meg a döntések visszavonásával.

A kiadott iratok szerint mindössze három pályázó volt, amely még Tarr Zoltán döntése előtt maga mondott le a támogatásról, és két olyan, aki úgy kapott volna támogatást, hogy a pályázatkezelő rendszerben nem szerepelt a kérelme. Az egyik Kanalas Éva volt, az önmagát a „Tejútrendszer énekesének” nevező hangszínházas 4 millió forint alkotói támogatást kapott volna A magyar énekesnő a dél-szibériai tuva sámánok körében munkacímű kötet második részének megírására. A másik ilyen a Pannon Cigányzenekar volt, egyesületüknek Hankó 15 millió forint támogatást ítélt meg a 2026-os programjaik megvalósítására.

Az adatigénylésből két olyan eset is kiderül, amikor a miniszteri döntésben szereplő támogatási összeg meghaladta azt, amit a pályázó eredetileg kért. Az egyik egy római katolikus egyházközség volt, amely egy harmónium felújítására 990 ezer forintot igényelt, végül azonban 1,5 millió forintot ítéltek meg. A másik szervezet a Planet Studio Kft., Zsalakó Réka producer tulajdonában álló, 2011 óta működő filmgyártó cég, amely 5 millió 950 ezer forint támogatásra pályázott, a miniszteri döntésben azonban ezt 6 millió forintra kerekítették.

A lista elején olyan egyesületek szerepelnek, amelyek egyenként 50 millió forintot kaptak volna, köztük a püspökhatvani Örökségünk Jövőjéért Alapítvány, a budapesti Dévai Szent Ferenc Alapítvány, valamint a Patr-Event Magyarország Kft. A Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesületnek pedig 35 milliót ítélt meg Hankó Balázs, ezen négy szervezet közülük három – az első, a harmadik és a negyedik – még azelőtt lemondott a pénzről, hogy azt Tarr elrendelte volna.

A Hankó Balázs egyszemélyes döntésével odaítélt másik 50 millió forint egy politikához jóval közelebb álló szereplőhöz került volna: Juharos Róbert, a józsefvárosi Fidesz egyik alapítója és jelenlegi önkormányzati képviselő alapítványához. Ez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, amely az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények támogatására jött létre még 2002-ben, kuratóriumának tagja a NER-rel jó kapcsolatot ápoló ferences szerzetes, Böjte Csaba is.

A további kedvezményezettek, és a nekik megítélt támogatások összege listába szedve: