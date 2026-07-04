Itt a lista, ezeknek a szervezeteknek ítélt meg összesen 400 millió forintot Hankó Balázs az NKA-ból

Lapunk is megírta, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta a jogelődje, Hankó Balázs 2026. április 8-i döntéseit összesen 393,89 millió forint szétosztásáról. Azt írta, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért.
A miniszter közlése szerint az összeget 30 pályázó nyerte el. A visszavonásról szóló lépést szükségszerűnek nevezte, „ezzel a döntés-visszavonással egy újabb lépést teszünk az elmúlt 16 esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé.” A 444 most közérdekű adatigényléssel kikérte az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK) ezeket a dokumentumokat, melyekből kiderül, mely szervezeteknek ítélték oda jelentős támogatásokat. A lap megjegyzi, Tarr Zoltán nem a már kifizetett támogatások visszafizetését rendelte el, hanem a támogatási összegek kiutalását akadályozta meg a döntések visszavonásával.Tarr Zoltán visszavonta Hankó Balázs döntéseit, összesen 400 millió forintos pénzszórásról volt szó
A kiadott iratok szerint mindössze három pályázó volt, amely még Tarr Zoltán döntése előtt maga mondott le a támogatásról, és két olyan, aki úgy kapott volna támogatást, hogy a pályázatkezelő rendszerben nem szerepelt a kérelme. Az egyik Kanalas Éva volt, az önmagát a „Tejútrendszer énekesének” nevező hangszínházas 4 millió forint alkotói támogatást kapott volna A magyar énekesnő a dél-szibériai tuva sámánok körében munkacímű kötet második részének megírására. A másik ilyen a Pannon Cigányzenekar volt, egyesületüknek Hankó 15 millió forint támogatást ítélt meg a 2026-os programjaik megvalósítására.
Az adatigénylésből két olyan eset is kiderül, amikor a miniszteri döntésben szereplő támogatási összeg meghaladta azt, amit a pályázó eredetileg kért. Az egyik egy római katolikus egyházközség volt, amely egy harmónium felújítására 990 ezer forintot igényelt, végül azonban 1,5 millió forintot ítéltek meg. A másik szervezet a Planet Studio Kft., Zsalakó Réka producer tulajdonában álló, 2011 óta működő filmgyártó cég, amely 5 millió 950 ezer forint támogatásra pályázott, a miniszteri döntésben azonban ezt 6 millió forintra kerekítették.
A lista elején olyan egyesületek szerepelnek, amelyek egyenként 50 millió forintot kaptak volna, köztük a püspökhatvani Örökségünk Jövőjéért Alapítvány, a budapesti Dévai Szent Ferenc Alapítvány, valamint a Patr-Event Magyarország Kft. A Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesületnek pedig 35 milliót ítélt meg Hankó Balázs, ezen négy szervezet közülük három – az első, a harmadik és a negyedik – még azelőtt lemondott a pénzről, hogy azt Tarr elrendelte volna.
A Hankó Balázs egyszemélyes döntésével odaítélt másik 50 millió forint egy politikához jóval közelebb álló szereplőhöz került volna: Juharos Róbert, a józsefvárosi Fidesz egyik alapítója és jelenlegi önkormányzati képviselő alapítványához. Ez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, amely az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények támogatására jött létre még 2002-ben, kuratóriumának tagja a NER-rel jó kapcsolatot ápoló ferences szerzetes, Böjte Csaba is.
A további kedvezményezettek, és a nekik megítélt támogatások összege listába szedve:
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Programkavalkád a Gödöllői Királyi Kastélyban című programsorozat megvalósítására 23 818 580 forint (visszavonva),
Nemzeti Örökség Intézete – A Nemzeti Örökség Intézete programjának megvalósítására a Magyar-Szerb Kulturális Évad keretében 20 000 000 forint (visszavonva),
Népek, Nemzetek Együtt, Egymásért Egyesület – Kiegészítő támogatás a IX. Perkupai Operafesztivál megvalósítására 20 000 000 forint (visszavonva),
Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár – Mogyoród 20-30-70 – Mogyoród 2026. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósítására 18 000 000 forint (visszavonva),
Magyar Nemzeti Tanács – Kiegészítő támogatás a Tiszavirág Fesztivál és a Vajdasági Vágta programsorozat megvalósítására 10 300 000 forint (visszavonva)
Colo-Animus Egyesület – A Darumadár fenn az égen című program megvalósítására 10 000 000 forint (visszavonva),
Sisyphus, Jankovics Marcell Alapítvány – Az Alapítvány 2026. évi kulturális programjainak megvalósítására 10 000 000 forint (visszavonva)
Veszprémi Petőfi Színház – Az István, a király rockopera megvalósítására Szerbiában 10 000 000 forint (visszavonva),
Vox Pannonica Egyesület – A 47 éves Budapesti Tomkins Énekegyüttes koncertsorozatának megvalósítására 8 000 000 forint (visszavonva),
Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány – A Bunyevác Irodalom Gyöngyszemei című könyvsorozat új köteteinek megjelentetésére 6 000 000 forint (visszavonva),
Magyar Nemzeti Tanács – Rúzsa Magdi és Balázs János koncertsorozatának megvalósítására a Vajdaságban 6 000 000 forint (visszavonva),
Continuo Gödöllő Alapítvány – A BAROKK ZENE ÖRÖKSÉGE KURZUSOK ÉS KONCERTEK - A Gödöllői Ifjú Vonósok közösségteremtő és kapcsolatépítő projektjének megvalósítására 5 000 000 forint (visszavonva),
Cum Deo Pro Patria et Libertate a Beregért Egyesület – Bagossy Brothers Company koncert megvalósítására Nagyvarsányban 5 000 000 forint (visszavonva),
Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület – Bagossy Brothers Company koncert megvalósítására Érpatakon 5 000 000 forint (visszavonva),
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – A Matica 200 éves évfordulója alkalmából konferencia megrendezésére 4 550 000 forint (visszavonva),
Bazsarózsa Néptánc Egyesület – Folk-Gasztro Fesztivál Érsekcsanád megrendezésére 4 280 000 forint (visszavonva),
Lock up Ifjúsági Szervezet – Az óbecsei kulturális és gasztronómiai fesztivál megvalósítására 3 500 000 forint (visszavonva),
Ajka-Tósokberénd Római Katolikus Plébánia – Az Ajka-Tósokberéndi Szent István Király Plébániatemplom Wilde orgonájának felújítására 3 450 000 forint (visszavonva),
Katonai Hagyományőrző, Hadisírgondozó Kulturális Egyesület – A Lánglovagok és Katonai hagyományőrzők napja megvalósítására 2 500 000 forint (visszavonva),
Római Katolikus Plébánia – A csávolyi Római Katolikus Plébánia hibrid orgonájának fejlesztésére 2 000 000 forint (visszavonva),
Táltosfa Alapítvány – Mika50 koncert megvalósítására 2 000 000 forint (visszavonva),
Konzervatív Polgárok Pódiuma Kulturális Egyesület – A Konzervatív Polgárok Pódiuma Kulturális Egyesület 2026. évi kulturális programjainak megvalósítására 1 000 000 forint (visszavonva).