Marozsán után Fucsovicsnak is Fokina jelentette a végállomást Wimbledonban

Fucsovics Márton;wimbledoni teniszbajnokság;Stollár Fanny;

2026-07-03 22:02:00 CEST

Stollár Fanny az egyetlen pénteki továbbjutó Wimbledonban, Fucsovics Márton Marozsán Fábiánhoz hasonlóan három szettben kikapott Alejandro Davidovich Fokinától, Bondár Anna pedig párosban is búcsúzott.

Jól indult a péntek a füves Grand Slam-tornán magyar szempontból, a négyes pálya nyitómérkőzésén ugyanis a párosmezőny 16. kiemeltje, Stollár Fanny és partnere, Asia Muhammad 7:5, 6:2-re győzte le a Nadja Kicsenok, Ninomija Makoto ukrán-japán kettőst. A 27 éves magyar teniszező a Roland Garros előtt kezdett az amerikaival játszani, s akkor még úgy érezte, nem jön ki a befektetett munka - azóta azonban füvön két elődöntőt is játszottak, ezúttal pedig sikerrel vették a majortorna első fordulóját.

„Jó meccset játszottunk - hozzá kellett szokni az elején a pályához, mások a körülmények mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Sokkal bátrabban ritörnöztünk a második szettben, mint az elsőben, bátrabban jöttünk a hálóhoz, és szerintem ez nem tetszett az ellenfélnek. Megvariáltuk a szervát is az első játszmához képest, és ez így jobb volt” - mondta el a mérkőzés után Stollár Fanny, aki juniorként párosban tornát is nyert Gálfi Dalmával itt Londonban.

Magas színvonalú teniszt játszott Fucsovics Márton a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával, voltak extra megoldások mindkét oldalon, a spanyol azonban Marozsán után a 34 éves nyíregyházi teniszezőt is három sima szettben, 7:6, 6:2, 6:3-ra felülmúlta. Az első játszma volt a legszorosabb, amelyet végül a rövidítésben két kettős hibával bukott el a magyar játékos. Fucsovics így is megvédte tavalyi, harmadik körös pontjait az év harmadik Grand Slam-viadalán, így nem távozik elégedetlenül a brit fővárosból.

„Nagyon jó játékossal játszottam, nagy önbizalma volt, fizikálisan, mentálisan is felettem volt. Múlt héten füves tornát nyert, most három meccset lehozott már szettveszteség nélkül. Én nem játszottam a legmagasabb szintemen, amiben az is szerepet játszott, hogy egy ilyen teniszező állt velem szemben. Nem voltam ma a topon, kihoztam belőle mindent, végigcsináltam, de ennyit tudtam tenni” - fogalmazott.

Fucsovics régóta vállsérüléssel küzd, amely miatt beavatkozás vár rá, miután hazautazik, a következő tornája minden bizonnyal a montreali mestertorna lesz.

Bondár Anna is pályára lépett pénteken, ám az egyes után párosban is első körben búcsúzott, a lengyel Magdalena Frech-hel 6:7, 6:3, 6:3-ra, döntő szettben kaptak ki a Storm Hunter, Caty McNally ausztrál-amerikai duótól.

Így már csak Stollár van versenyben a magyarok közül Wimbledonban, aki a női páros mellett vegyespárosban is érdekelt Mate Pavic oldalán - a horvát jelenleg 11. az ATP páros világranglistáján, de korábban volt világelső is. Szombaton pályára is lépnek a lengyel Hugo Nys és az amerikai Quinn Gleason ellen.