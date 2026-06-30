Mind a négy magyar főtáblás – Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Bondár Anna és Udvardy Panna – első fordulós mérkőzése hétfőre volt kiírva Wimbledonban: Fucsovics és Marozsán is továbbjutott.
A spanyol teniszező sérülése miatt adta fel a küzdelmet, így az ausztrál Nick Kyrgios elődöntő nélkül játszhat a fináléban.
Összeférhetetlen, sőt kibírhatatlan ember, aki tudomást sem vesz az együttélés írott és íratlan szabályairól, ám a publikumot ez nem érdekli a tenisz Mekkájában.
A magyar teniszező ellenfele a legjobb 16 között orosz Andrej Rubljov lesz.
A wimbledoni teniszbajnokságon a magyar-olasz duó egy moldovai-georgiai párost győzött le.
A duó eredetileg nyolcaddöntőt játszott volna kedden, de ellenfele sérülése és visszalépése miatt már a legjobb nyolc között vívott mérkőzést.
A szerb jelenleg csak 21. a ranglistán, de már negyedszer nyert Wimbledonban, 13. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be.
Babos Tímea az ukrán Leszja Curenko, Fucsovics Márton pedig francia Julien Benneteau ellen játssza első mérkőzését a hétfőn kezdődő wimbledoni teniszbajnokságon - írta az MTI.
Stollár Fanny - oldalán a spanyol Georgina Garcia Pérezzel - bejutott a wimbledoni tenisztorna női páros selejtezőjének második fordulójába - írja az MTI.
Botrány rázta meg a magyar teniszsportot. A szövetség ugyanis kizárta a válogatottból a sportág két új csillagát, Stollár Fannyt és Gálfi Dalmát, akik három héttel ezelőtt megnyerték a wimbledoni teniszbajnokság junior páros versenyét.
Óriási sikert ért el vegyespárosban Babos Tímea. Osztrák partnerével, Alexander Peyával bejutottak a wimbledoni teniszbajnokságon az elődöntőbe, miután 2-1-re verték a Mirza-Soares indiai-brazil párost. A magyar teniszezőnek a bravúr egy nappal azután sikerült, hogy Kristina Mladenoviccsal az oldalán női párosban is a legjobb négy közé kerültek.
Biztosan, 3-0 arányban nyert a címvédő Novak Djokovic a wimbledoni teniszbajnokság harmadik körében az ausztrál Bernard Tomic ellen. A szerb világelső mindhárom szettet 6:3-ra nyerte meg, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a 14. helyen kiemelt dél-afrikai Kevin Anderson lesz az ellenfele.
Babos Tímea nem jutott be a 64 közé a wimbledoni nyílt teniszbajnokságon, mivel az első fordulóban három játszmában kikapott a hazai közönség előtt szereplő Naomi Broadytól.
Ma indul az idei harmadik Grand Slam-torna, a 128. wimbledoni teniszbajnokság. Sajnos, most sem reménykedhetünk zajos magyar sikerekben, hiszen a versenynek egyetlen magyar indulója van. Igaz, Babos Tímea nemcsak egyéniben indul: párosban a francia Kristina Mladenovic oldalán, illetve az amerikai Eric Butorac-kal vegyes párosban lép pályára.