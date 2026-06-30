Babos így is elődöntős

Óriási sikert ért el vegyespárosban Babos Tímea. Osztrák partnerével, Alexander Peyával bejutottak a wimbledoni teniszbajnokságon az elődöntőbe, miután 2-1-re verték a Mirza-Soares indiai-brazil párost. A magyar teniszezőnek a bravúr egy nappal azután sikerült, hogy Kristina Mladenoviccsal az oldalán női párosban is a legjobb négy közé kerültek.