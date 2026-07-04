Dróncsapást mért Ukrajna Oroszországra, Szentpétervárt is támadta

Oroszország;Ukrajna;Szentpétervár;dróntámadás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-07-04 13:02:00 CEST

A támadás tényét később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette. Az ukrán erők csapást mértek a szentpétervári olajterminálra, a létesítményben tűz ütött ki. Oroszország eközben az éjjel az északkelet-ukrajnai Szumi városát támadta, a légibombával mért csapás következtében négyen meghaltak és több mint harmincan megsérültek.

Súlyos ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét – közölték szombatra virradóra orosz hivatalos források. Alekszandr Beglov, a megyében lévő Szentpétervár kormányzója arról számolt be, hogy a mintegy hatmilliós város „nagyszabású dróntámadásnak lett kitéve”, hozzátéve, hogy találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol egyébként helyi sajtóforrások szerint tűz ütött ki. Volodimir Zelenszkij később megerősítette, hogy az ukrán erők csapásokat mértek Szentpétervár térségében.

Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója azt közölte, dróntámadás érte a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öbölben található Viszock kikötőjét. Hozzátette, a légvédelem az éjszaka 72 ukrán drónt semmisített meg a régió fölött.

A Szentpétervártól délre lévő Pszkov régió fölött hivatalos források szerint több mint 30 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka. A területen kisebb károk keletkeztek, megrongálódott egy, Velikije Luki városában lévő gyár is.

Az orosz védelmi tárca megerősítette a Leningrád megyét érő támadásokról szóló híreket, azonban cáfolta, hogy Szentpétervárt támadás érte volna. Hozzátette, hogy az éjszaka során a légvédelem 389 ukrán harci drónt semmisített meg az ország légterében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére. „Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében” – írta az elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.

„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely fontos katonai célpont” – emelte ki Zelenszkij. Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága hozzátette, hogy egységei a drónerőkkel, a katonai hírszerzéssel, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és más alakulatokkal együttműködve csapást mértek a szentpétervári olajterminálra, a létesítményben tűz ütött ki.

Az SZSZO közleménye szerint a szentpétervári olajterminál az orosz kőolajtermékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Ez a kereskedelem fontos bevételi forrást jelent Oroszország hadiköltségvetése számára.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója eközben azt közölte, hogy az orosz hadsereg az éjjel hat irányított légibombával mért csapást Szumi városára, a támadás következtében négy ember meghalt, köztük gyermek, több mint harmincan sérültek meg hét kiskorúval együtt. A városban szombatra gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők rakétacsapást mértek az Odessza megyei polgári infrastruktúrára, amelynek következtében két ember megsérült. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország egy Iszkander–M ballisztikus és egy H–59/69 irányított légi indítású rakétával, valamint 86 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 69 drónt semlegesített.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, a műveletek nyomán pedig Oroszország egyes részein már üzemanyaghiány is fellépett. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint 2026 júliusának elejéig az ukrán erők csapásai következtében Oroszország teljes tervezett olajfinomító kapacitásának 42,74 százaléka kiesett.