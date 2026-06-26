Az ukrán dróntámadások után rendkívüli állapotot vezettek be az oroszok a megszállt Krímben

Oroszország;Ukrajna;rendkívüli állapot;Krím félsziget;dróntámadás;Krím;Szevasztopol;orosz-ukrán háború;orosz megszállás;

2026-06-26 22:07:00 CEST

Krím és Szevasztopol áram- és üzemanyagellátásában, valamint közlekedési infrastruktúrájában az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai komoly károkat okoztak.

Rendkívüli állapotot vezettek be pénteken a Krím és Szevasztopol hatóságai.

Szergej Akszjonov, a 2014-ben elcsatolt félsziget vezetője közölte, hogy Mihail Razvozsajevvel, a kikötőváros kormányzójával együtt „elsősorban a gazdasági jellegű kérdések rendezése érdekében” hozta meg ezt az intézkedést. A tisztségviselő szerint a rendkívüli állapotra vonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a polgárok létfenntartását biztosító valamennyi terület stabil működésével kapcsolatos kérdéseket a lehető leggyorsabban oldják meg.

A Krím és Szevasztopol áram- és üzemanyagellátásában, valamint közlekedési infrastruktúrájában az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai komoly károkat okoztak. Korábban, logisztikai nehézségekre hivatkozva, mindkét régióban korlátozták a töltőállomásokon a benzineladást.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pénteken kijelentette, hogy az orosz üzemanyagpiacon kialakult „izgalom” mesterségesen 20-30 százalékkal növelte meg a keresletet. Novak szerint Oroszország elegendő nyersanyagkészlettel rendelkezik. A Kommerszant szerint Szevasztopolban 43,1 százalékkal csökkentek a július-augusztusi szállodai foglalások. A lap azt írta, hogy az orosz turisták a Krím és az Észak-Kaukázus helyett inkább az ország középső részébe, Szibériába és a Távol-Keletre utaznak.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A tárca megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek a közvetítést. A szabadon bocsátott orosz hadifoglyokat a moszkvai tájékoztatás szerint először Fehéroroszország területére szállították.

Az ukrán-fehérorosz határon Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos és Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa listát cserélt a még fogságban lévő katonákról. Megállapodtak róla, hogy közösen fogják felkeresni őket, és gyakoribbakká válnak a családegyesítések.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az éjjel az orosz hadsereg csoportos csapást mért Kijevben a területi hadkiegészítő központra és fegyverraktárakra, a Poltava megyei Kremencsuk városában pedig az olajfinomítóra. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) eközben azt közölte, hogy a szibériai tomszki régióban őrizetbe vettek három helyi lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy információkat gyűjtöttek és továbbítottak az ukrán titkosszolgálatoknak az orosz katonákról, beleértve olyanokat is, akik elestek a háborúban. A gyanúsítottak ellen hazaárulás címen indult büntetőeljárás.