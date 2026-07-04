Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, valaki a jokeren több mint 428 millió forintot vitt el

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-07-04 22:28:00 CEST

Másfél hónapja senki sem találja el mind az öt számot, így a jövő hétre 990 millió forintra nő a nyereményösszeg.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

5 (öt)

19 (tizenkilenc)

25 (huszonöt)

36 (harminchat)

64 (hatvannégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648 075 forint;

3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11 385 forint;

2 találatos szelvény 82 658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.

Joker: 273806

A jokeren egy telitalálat volt, nyereménye: 428 392 350 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 6 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 990 millió forint lesz.