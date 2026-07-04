Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, valaki a jokeren több mint 428 millió forintot vitt el

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
5 (öt)
19 (tizenkilenc)
25 (huszonöt)
36 (harminchat)
64 (hatvannégy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648 075 forint;
3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11 385 forint;
2 találatos szelvény 82 658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.
Joker: 273806
A jokeren egy telitalálat volt, nyereménye: 428 392 350 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 6 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 990 millió forint lesz.