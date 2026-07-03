A második legmelegebb júniuson vagyunk túl, extrém hőhullámmal

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2026-07-03 12:06:00 CEST

Ugyanakkor az Alföldön többfelé a legmelegebb volt 1901 óta.

Országos átlagban 22,5 fok volt az idei június középhőmérséklete, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Ezzel országosan a második legmelegebb lett 2026. júniusa, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta – írja a HungaroMet.

A beszámoló szerint az Alföldön többfelé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő. Az Európa-szerte rekordokat döntő hőhullám hazánkat is elérte, és az abszolút magyarországi maximumhőmérséklet rekord megdőlt 42,0 fokkal Szécsényben. Június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb érték a XX. század kezdete óta. De június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximumhőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő.

Csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl: az országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 39,8 milliméter ami 45 százalékkal elmarad az éghajlati átlagtól. Az ország legnagyobb részén 25 és 50 milliméter között alakult a hónap csapadékösszege, de a középső országrészben többfelé 20 milliméter alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 milliméter esett, többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek.