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Vegyespárosban is a második fordulóba jutott Stollár Fanny Wimbledonban

Sűrű vasárnapja lesz Stollár Fannynak Wimbledonban, aki a női páros után vegyes párosban is második fordulóba jutott, miután a korábbi világelső Mate Paviccsal döntő szettben legyőzték Hugo Nyst és Quinn Gleesont.

Kis túlzással egyenesen a jeges fürdőből, vacogva érkezett Stollár Fanny interjúra szombati vegyespáros mérkőzése után, amelyen partnerével, a négyszeres Grand Slam-győztes Mate Paviccsal 3:6, 7:6, 6:4-re legyőzték a Hugo Nys, Quinn Gleeson monacói-amerikai duót.

„Bele kellett jönni az elején a játékba, nehezek voltak a körülmények, mert nagyon fújt a szél. De jól jött ki a lépés, valahogy a végén épp a döntő szettben tudtunk először brékelni az egész mérkőzésen” - nyilatkozta Stollár Fanny.

3:3-nál négy bréklabdához jutott az ellenfél a 27 éves teniszező adogatásánál, de sikerült kibekkelni, majd ezután 4:4-nél elvenni a rivális szerváját. Innen a magyar-horvát duó gyorsan lezárta a mérkőzést.

„Annyira nem izgultam az ellenfél bréklabdáinál, próbáltam behozni a szervámat, a hálónál a partnerem pedig megoldja a helyzetet. Necces gém volt, de épp utána jutottunk előnyhöz” - fogalmazott.

Elmondta: a döntő játszmában kicsit meghúzta a hátát 3:3-nál, de próbál pihenni, regenerálódni a vasárnapi kihívásokra. A női párosok mezőnyében a Udvardy Pannát és Isabelle Haverlagot búcsúztató Julija Sztarodubceva, Peyton Stearns kettős lesz Stollár és partnere, Asia Muhammad ellenfele, míg vegyespárosban Mate Paviccsal az Evan King, Gabriela Dabrowski duóval meccselnek majd.


Hiába támadták végig a kanadai játékosok az első félidőt, a rengeteg szabálytalansággal tarkított mérkőzésen – amit a kiosztott 4-4 sárgalap is jelez – gólt a második félidőben csak a marokkóiak szereztek, összesen hármat. 