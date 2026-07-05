Magyar Péter elutazik, egy hétig Ruff Bálint veszi át itthoni feladatait

NATO-csúcs;Magyar Péter;Ruff Bálint;

2026-07-05 16:26:00 CEST

A miniszterelnök a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs után a fiaival nyaral néhány napig. Honvédségi repülőgép helyett menetrend szerinti Wizz Airrel-járattal repül Törökországba.

Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el Magyar Péter itthoni feladatait, amíg a kormányfő a július 7-8-i NATO-csúcson vesz részt és pár napig nyaral - jelentette be egy vasárnap délutáni Facebook-videójában a miniszterelnök.

Magyar Péter azt mondta, hétfő hajnalban Isztambulba utazik, majd kedden és szerdán a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik Ankarában a NATO vezetőivel. Ez lesz az első NATO-csúcs, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot, nem vesz részt a hétfői és keddi parlamenti ülésen, most először hagyja ki az Országgyűlés ülését. Közlése szerint helyette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt. Törökországban konstruktív szellemben tárgyal majd a világ vezető hatalmaival. Magyarország érdeke, hogy erős ország legyen, és erős szövetségi rendszerek tagja maradjon.

A miniszterelnök közölte, visszautasította a honvédségi géppel való utazás lehetőségét, és Wizz Airrel utazik Isztambulba, onnan pedig gépkocsival tovább Ankarába.

Lemondták a korábban még az Orbán-kormány által lefoglalt luxusszállást, és a delegáció méreténél, valamint a szálloda kiválasztásánál is takarékosságra törekedtek.

Magyar Péter előre jelezte, hogy két kisebbik fia is elkíséri Törökországba, de az utazásukat és minden egyéb költségüket ő maga állja. A NATO-csúcs után szerda este nem repül haza azonnal, hanem Antalyába utazik tovább, ahol négy napot tölt a fiaival.

A kormányfő azt mondta, törökországi tartózkodása alatt is folyamatosan kapcsolatban lesz a Tisza-kormány tagjaival, részt vesz a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kap. Várhatóan vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, július 13-án már az ő napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés.