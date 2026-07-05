„Pont az ellenkezőjét éri el a miniszterelnök úr” – Hadházy Ákos üzent Magyar Péternek

korlátozás;képviselői mandátum;Hadházy Ákos;

2026-07-05 15:30:00 CEST

Úgy véli, ha valaki valóban jó képviselőket akar, ahhoz új választási rendszer kell, tisztességes feltételekkel és propaganda nélkül.

Személyre szabott módosításnak tartja Hadházy Ákos a képviselői mandátumkorlátozás szigorítását - derül ki a Telex beszámolójából.

A korábbi országgyűlési képviselő a portálnak nyilatkozva úgy fogalmazott: – Ha ennek a módosításnak az a célja, hogy ne gondolkodjak azon, hogy valamikor visszatérjek a politikába, akkor pont az ellenkezőjét éri el a miniszterelnök úr. Mint a beszámolóból kiderül, a társadalmi egyeztetésre közzétett tervezetben még az szerepelt, hogy a jövőben nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, aki összesen legalább tizenkét évig betöltötte ezt a tisztséget. Az Országgyűlés elé benyújtott javaslatban ezt azzal egészítették ki, hogy az sem lehet képviselő, akit legalább három választáson országgyűlési képviselővé megválasztottak. Ez azt is jelentené, hogy Hadházy Ákos sem indulhat többé parlamenti választáson.

Nem nehéz azt gondolni, hogy ez személyre szabott módosítás, mert nagyon kevés képviselőt érint ez a néhány szó. Én vagyok az egyik, Szél Bernadett a másik - mondta Hadházy Ákos a Telexnek.

A volt képviselő azt feltételezi, hogy azért egészíthették ki a végső javaslatot, mert korábban több helyen megjelent, rá nem vonatkozna a 12 éves korlátozás.

Szerinte nem valószínű, hogy az ötnapos társadalmi egyeztetés alatt tömegesen érkeztek volna olyan javaslatok, amelyek ennek a résznek a szigorítását kérték. A képviselői mandátum korlátozásáról néhány napja a Facebook-oldalán azt írta, hogy az a demokrácia helyett inkább a korrupciót segítheti, mert az utolsó ciklusukban lévő képviselők szerinte nagyobb eséllyel lopnak, nem dolgoznak, mindent megszavaznak, amit kér a pártvezetés vagy későbbi zsíros állás reményében lobbiznak. Megjegyezte, a bebetonozott teljhatalom ellen a tisztességes és demokratikus választás a legjobb védekezés.

Úgy fogalmazott, ha valaki valóban jó képviselőket akar, ahhoz új választási rendszer kell, tisztességes feltételekkel és propaganda nélkül, nem pedig az aktív vagy passzív választójog korlátozása. A Telex szerint a szigorítás Hadházy Ákos mellett Szél Bernadettet is érinti, aki 2012 és 2022 között szintén tíz évig volt országgyűlési képviselő. Ugyancsak nem indulhat több választáson a kereszténydemokrata Hollik István, vagy éppen az MSZP0 színeiben politizáló Gurmai Zita.