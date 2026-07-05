Négy gyerek is megsérült egy New York-i lövöldözésben

New York;lövöldözés;

2026-07-05 19:41:00 CEST

Az elkövető kilétére egyelőre nem derült fény, a környéken élőket nem fenyegeti veszély.

Legalább nyolcan megsérültek, köztük négy gyerek, amikor lövöldözés tört ki az Egyesült Államok nemzeti ünnepének éjszakáján, New Yorkban - közölte a CBS a város rendőrségére hivatkozva.

A brooklyni Coney Islanden történt incidens során mellkason lőttek egy 21 éves nőt, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség szerint a többi sérült állapota stabil. A négy gyerek 6 és 14 év közötti: a legfiatalabb áldozatot hason lőtték, egy 7 éves fiút mindkét lábán, egy 12 éves fiút a lábán, egy 14 éves fiút pedig a combján találtak el.

Jessica Tisch New York-i rendőrfőkapitány vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján arról számolt be, a rendőrök helyi idő szerint nagyjából 22:35-kor kaptak bejelentést a történtekről. Mint mondta, egy ismeretlen, feketébe öltözött és fekete símaszkot viselő férfi nyitott tüzet egy családi grillparti résztvevőire. Kitért arra is, hogy nincs arra utaló jel, hogy a lövöldözés előtt vita vagy dulakodás történt volna, az embereket pedig nem fenyegeti veszély.

A hét elején ugyanebben a háztömbben már történt egy bandákhoz köthető emberölés. A rendőrség most azt vizsgálja, van-e összefüggés a két bűncselekmény közt. A helyszínen találtak egy lőfegyvert, de egyelőre senkit sem tartóztattak le. Zohran Mamdani polgármester a sajtótájékoztatón azt mondta, nincs helye ilyen erőszaknak a városban, és minden rendelkezésre álló eszközzel fel fognak lépni ellene.