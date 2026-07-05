Megszólalt az MCC brüsszeli irodavezetője, szerinte Magyar Péternek nincs joga bezáratni a kirendeltséget

Brüsszel;Mathias Corvinus Collegium;Frank Füredi;

2026-07-05 17:03:00 CEST

A korábbi kommunista ideológus mindezt azzal indokolta, hogy egy jól működő intézményről van szó.

Szeptembertől alternatív finanszírozásra lesz szüksége a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli kirendeltségének - erről beszélt a The Guardian szerint a központ vezetője.

Frank Füredi a szervezet „valamilyen formában” mindenképpen folytatja a működését, de a legrosszabb esetben sokkal nagyobb online jelenlétre kényszerülhet. Az MCC Brussels jövője azután vált bizonytalanná, hogy Magyar Péter közölte: az állam nem finanszírozza tovább a konzervatív rendezvényeket és szervezeteket, köztük az MCC-t és a hozzájuk kötődő szervezeteket.

A miniszterelnök korábban vizsgálatot jelentett be az MCC-nek juttatott állami vagyonátadással kapcsolatban, amelyet bűncselekménynek nevezett. Utóbbi állítást Füredi visszautasította. Azt mondta, az MCC Brussels pénzügyei „nagyon átláthatók”. Megjegyezte, Magyar Péter megválasztott miniszterelnökként jogosult hozzáférni ahhoz a finanszírozáshoz, amelyet az MCC közpénzből kapott, de „arra nincs joga, hogy bezárjon egy jó munkát végző intézményt”. Az MCC Brussels 2022 novemberében indult, a budapesti anyaintézet látszólag független brüsszeli ágaként. 2024-ben bejelentették, hogy éves szinten 6,37 millió eurós éves támogatásban részesülnek a budapesti központtól, amivel az uniós főváros egyik legjobban finanszírozott agytrösztjévé váltak.

témákkal is foglalkozott, amelyekkel más szervezetek nem. Példaként említette, hogy rendeztek egy eseményt a kelet-európai roma és zsidó zenéről, és dolgoznak az EU-s narratívák pszichológiájának megértésén. Szerinte ezek a témák túlmutatnak azon a szűk kereten, amelyben Brüsszelben általában a Green Dealről és a migrációról folyik a vita.

Az MCC Brussels nemcsak a magyarországi kormányváltás miatt került nehéz helyzetbe. A szervezetet a múlt hónapban felfüggesztették az EU átláthatósági nyilvántartásából, amelyben azoknak a lobbicsoportoknak kell szerepelniük, amelyek magas rangú uniós tisztviselőkkel akarnak találkozni. Az ügy egy 2025. februári panasz után indult, amelyben a Corporate Europe Observatory azzal vádolta az MCC Brussels-t, hogy nem tárta fel a finanszírozását.

Az MCC Brussels azt állította, hogy a felfüggesztés politikai indíttatású, és arról szóló vita miatt történt, hogy a brüsszeli szervezetnek az anyaintézmény regisztrációján belül kellene-e szerepelnie. Az Európai Bizottság nem közölte a felfüggesztés okait, csak annyit mondott, hogy folyamatban lévő közigazgatási eljárásokat nem kommentál.