szerencsejáték;hatos lottó;

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Telitalálat nem született. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 27. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 12

  • 14

  • 23

  • 24

  • 39

  • 43

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 17 797 lett, ezek nyereménye 3 095 forint;

  • 4 találatos szelvény 1062 darab akadt, tulajdonosaik 8 530 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot tizenheten találtak el, nyereményük egyenként 532 915 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 180 millió forint lesz. 

Emiatt tényszerűen leírható a „fagyos nyári nap” kifejezés.