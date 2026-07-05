Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 27. heti húzásán, vasárnap délután:
12
14
23
24
39
43
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 17 797 lett, ezek nyereménye 3 095 forint;
4 találatos szelvény 1062 darab akadt, tulajdonosaik 8 530 forintot vehetnek fel;
5 számot tizenheten találtak el, nyereményük egyenként 532 915 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 180 millió forint lesz.