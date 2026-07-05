Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-07-05 18:45:00 CEST

Telitalálat nem született.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 27. heti húzásán, vasárnap délután:

12

14

23

24

39

43

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 17 797 lett, ezek nyereménye 3 095 forint;

4 találatos szelvény 1062 darab akadt, tulajdonosaik 8 530 forintot vehetnek fel;

5 számot tizenheten találtak el, nyereményük egyenként 532 915 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 180 millió forint lesz.