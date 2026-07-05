Csaknem mínusz 4 Celsius-fok volt szombat hajnalban a Bükk egyik pontján

időjárás;Bükk;fagyás;

2026-07-05 18:44:00 CEST

Emiatt tényszerűen leírható a „fagyos nyári nap” kifejezés.

Szombatra virradóan -3,8 fokot mért a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézete a Bükkben található Mohos-töbörben - írja az Időkép.

Egy héttel korábban még harmadfokú hőségriadó lépett életbe, amelyet meghosszabbítva szerda éjfélig tartottak fenn. A hét közepétől érkező hidegfrontok azonban megszüntették a sokak számára megterhelő hőséget. A délutánok így továbbra is kellemesen meleg nyári idővel telnek, de a reggelek már csípősek. Az északi és északkeleti tájakon 6-7 fokig hűlt le a levegő. Így a szombat egyszerre lett fagyos és nyári nap, mert a minimumhőmérséklet nulla fokra vagy az alá csökkent, miközben a maximum elérte vagy meghaladta a 25 fokot.

Az állomás 2022 óta a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján, a Mohos-töböraljban, a felszín felett 2 méteren méri a léghőmérsékletet.



