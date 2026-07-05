Űrszemétnek tűnő tárgyak miatt lezártak egy strandot Ausztráliában

Ausztrália;lezárás;űrszemét;

2026-07-05 21:37:00 CEST

A hatóságok három veszélyesnek kezelt objektumot hordókba zártak. Vélhetően egy rakétaindításból származnak.

Védőruhás mentőegységek vizsgálnak újabb, potenciálisan veszélyesnek tartott azonosítatlan tárgyakat a Forrest Beachnél, az ausztráliai Ingham közelében – írja az ABC News.

A queenslandi hatóságok péntek délután vonultak ki a partszakaszra. A tűzoltóság szombati közlése szerint több veszélyes tárgyat találtak a strandon, a szakértői egységeket is bevonó csapatok pedig éjszaka három objektumot biztonságosan hordókba helyeztek. Most azt próbálják kideríteni, miként lehetne biztonságosan kezelni az egyre növekvő, rejtélyes űrszemét-halmazt, amely folyamatosan partra sodródik Queensland északi részén fekvő tengerparton.

A strandot lezárták és korlátozó intézkedéseket rendeltek el, amelyeket később visszavontak. A Nemzeti Vészhelyzet-kezelési Ügynökség szerint a partra sodródott tárgyak valószínűleg rakétaindításból származó űrtörmelékek. Az ügynökség közölte azt is, hogy az Australian Space Agency nemzetközi űrprogramokkal együtt próbálja megállapítani, honnan eredhetnek a tárgyak.

A hatóságok először 800 méteres biztonsági zónát jelöltek ki a tárgyak körül, majd ezt 50 méterre csökkentették. A három objektumot a tűzoltóság veszélyes anyagként kezelte, és szombaton vizsgálta, biztonságos-e a helyszín.

A felfedezés után több lakónak azt mondták, hagyja el az otthonát. Acacia Griffiths három gyerekével volt otthon, amikor közölték vele, hogy azonnal távozniuk kellene, mert gyanús tárgyakat találtak a házuktól kevesebb, mint 500 méterre. Végül nem tett eleget felszólításnak arra hivatkozva, hogy gondoskodnia kell a család állatairól. A hatóságok másnap arról tájékoztatták, hogy a veszélyzónát 50 méterre szűkítették.