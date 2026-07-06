Annyi meg egy Bambi? Méltatlanul, egy szál virággal és jégkrémmel ünnepelték az egészségügyi dolgozókat Putnokon

jégkrém;Semmelweis-nap;Putnok; NER;

2026-07-06 17:00:00 CEST

Lekicsinylő és méltatlan módon ünnepelték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városka egészségügyi dolgozóit. A város cáfol, ráadásul szerintük a fideszes polgármester nem fogyasztott jégkrémet.

„Mennyit ér egy putnoki egészségügyi dolgozó a Semmelweis napon? Segítek: 1000 forintot! Most gondolom nem érted, nem csodálom! Szóval a Semmelweis nap az egészségi dolgozók talán egyetlen ünnepi pillanata. A putnoki fideszes polgármesteri hivatal, mint fenntartó ismét hozta a bugris kötelezőt. Minden dolgozónak be kellett adni 1000 forintot a saját pénzéből, majd ezen összegből vásároltak egy jégkrémet és egy szál fehér rózsát. A polgármester, a putnoki NER sötét ura egyenként felköszöntötte a jégkrémmel és a rózsával (amit a saját pénzükön vettek) az egészségügy dolgozóit. A végére csak egy kérdés maradt: miután a nagy melegben a polgármester, Mordor sötét ura is elmajszolt egyet, ugyan beadta-e az ezer forintot, vagy jó szokás szerint még azt is a dolgozók pénzén nyalta be?”– ez a bejegyzés jelent meg nemrégiben a Facebookon, azt sugallva: lekicsinylő és méltatlan módon ünnepelték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városka egészségügyi dolgozóit.

Megkérdeztük a város polgármesteri hivatalát, valóban így zajlott-e a köszöntés. Tamás Barnabás fideszes polgármester helyett Szalai Tímea a helyi Placskó Lajos Egészségügyi Központ szakmai vezetője válaszolt. – A levélben hivatkozott, közösségi oldalon megjelent Facebook-bejegyzésben szereplő állításokat valótlan tartalmuk miatt Putnok városa önkormányzata valamint jómagam határozottan visszautasítjuk – írta. „A valóság ezzel szemben az, hogy a város önkormányzata a Semmelweis-nap alkalmából a Placskó Lajos Egészségügyi Központ valamennyi egészségügyi dolgozóját egy szál fehér rózsával és süteménnyel köszöntötte, ezzel is kifejezve tiszteletét és elismerését az egész évben végzett lelkiismeretes munkájuk iránt. A köszöntésen 24 fő dolgozó volt jelen.

Határozottan visszautasítjuk azt az állítást, miszerint az egészségügyi dolgozóknak 1000 forintot kellett volna befizetniük azért, hogy a Semmelweis nap alkalmából fehér rózsát és jégkrémet kapjanak,

ahogyan az a Facebook-bejegyzésben szerepelt. Ilyen befizetés sem Putnok város önkormányzata, sem annak tisztségviselői, sem bármely önkormányzati szervezet részéről nem történt, és ilyen hozzájárulást senkitől sem kértek. Az egészségügyi központ szakmai vezetőjeként a jégkrém megrendelése kizárólag az én kezdeményezésemre indult, teljesen függetlenül az önkormányzat Semmelweis napi köszöntésétől, ez kizárólag az én és az egészség központ dolgozóinak saját önkéntes döntése volt.

Putnok város önkormányzata azt nem kezdeményezte, nem szervezte nem finanszírozta és abban semmilyen módon nem vett részt.” (Az egészségügyi vezető azt a levelében nem cáfolta, hogy a jégkrémet a dolgozóknak maguknak kellett volna kifizetniük – a szerk.)

Szalai Tímea szerint valótlan az az állítás, hogy Tamás Barabás, Putnok város polgármestere jégkrémet fogyasztott volna a rendezvényen, ezzel szemen sem ő, sem az önkormányzat képviseletében jelenlévő képviselők és munkatársak nem fogyasztottak jégkrémet.

– Elfogadhatatlan, hogy egy olyan eseményt, amelynek kizárólagos célja az egészségi dolgozók munkájának elismerése és megbecsülése volt, valótlan állításokkal próbálnak lejáratni. Az ilyen kijelentések nemcsak Putnok város önkormányzatának jó hírnevét sértik, hanem méltatlan helyzetbe hozzák az egészségügyi dolgozókat is akiknek ez a nap róluk és az iránta érzett megbecsülés kellett volna, hogy szóljon – érvelt Szalai Tímea szakmai vezető.