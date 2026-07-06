Lekicsinylő és méltatlan módon ünnepelték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városka egészségügyi dolgozóit. A város cáfol, ráadásul szerintük a fideszes polgármester nem fogyasztott jégkrémet.
A patikák többsége is zárva van.
Július elseje munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.
Július 1. Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja.
Zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az NNGYK-ban az Anonim AIDS-szűrés Tanácsadás is. Csak a nonstop, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárakba lehet menni.
Az egészségügyi szolgáltatók a sürgős esetek ellátását az ügyeleti rend szerint biztosítják.
A non-stop üzemelő, illetve az ügyeletes gyógyszertárak nyitva lesznek.
A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete, ezt mutatja, hogy a jövő évi költségvetésben az ideinél 220 milliárd forinttal költenek többet az ágazatra - mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a Semmelweis-nap alkalmából.
A Semmelweis-nap az egészségügy ünnepe, azoké, akik a gyógyításban dolgoznak - mondta az emberi erőforrások minisztere hétfőn a Budapesten rendezett ünnepségen. Balog Zoltán kiemelte: az elmúlt években több száz milliárd forintot fordítottak egészségügyi fejlesztésekre.
Július 1-je a fél ország számára munkaszüneti nap, ekkor van ugyanis a köztisztviselők napja és a Semmelweis-nap.
198 éve született Semmelweis Ignác, egyike azoknak az elődöknek, akire méltán büszkék lehetünk, mint az első magyar orvosra, aki világhírnévre tett szert. A magyar egészségügyi dolgozók az ő születésnapját, július 1-jét választották a hivatásukról való megemlékezés napjának.
Július 1-je Semmelweis Nap, a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így holnap zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók is - írja az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala közleményében.
Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója azt ígéri, hogy a hazai egészségügy majd talpra áll. Ezzel maga is elismeri, hogy jelenleg romokban hever és az elmúlt négy évben a kormány az egészségügy csődközeli állapotán sem tudott javítani. Az egészségügyi dolgozók nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést, európai színvonalú munkakörülményeket érdemelnek. Ezeknek ma hazánkban nyoma sincs - olvasható a Liberálisok közleményében.
Ma, a Semmelweis-napon zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők, továbbá a közszolgálati tisztviselők napján szünetel az ügyfélfogadás a kormányhivatalok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain.
Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és szakrendelők is július 1-jén, kedden, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közölte: kedden ügyeleti rend lesz az egészségügyi ellátásban, így a háziorvosi és a kórházi ellátásban is.