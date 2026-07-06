Liberálisok: az egészségügy romokban hever

Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója azt ígéri, hogy a hazai egészségügy majd talpra áll. Ezzel maga is elismeri, hogy jelenleg romokban hever és az elmúlt négy évben a kormány az egészségügy csődközeli állapotán sem tudott javítani. Az egészségügyi dolgozók nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést, európai színvonalú munkakörülményeket érdemelnek. Ezeknek ma hazánkban nyoma sincs - olvasható a Liberálisok közleményében.