Éves összevetésben csökkent, az előző hónaphoz képest nőtt az ipari termelés

KSH;ipari termelés;

2026-07-06 12:16:00 CEST

Az eltérés hátterében az áll, hogy idén májusban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly.

Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal nőtt, a két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly – jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az áprilisinál 2,3 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1 százalékkal csökkent a termelés.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az év első öt hónapjában ipari termelés 0,7 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.