Kapitány István kirúgta az Eximbank vezetőjét

visszahívás;Eximbank;Kapitány István;

2026-07-06 11:26:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfő délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából.

A tárcavezető még június közepén számolt be arról, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél – az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult. Az átvilágítás célja – hangsúlyozta – annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. A miniszter hozzátette, hogy a feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, valamint az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára. „A kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön. Az átvilágítás eredményei alapján a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedések meghozatalára kerül sor” – írta akkor Kapitány István.