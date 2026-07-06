Hamenei ajatollah temetése: gyász, könnyek vezényszóra Teheránban

Irán;temetés;siíták;Teherán;elnyomás;erődemonstráció;Ali Hamenei ajatollah;

2026-07-06 17:45:00 CEST

Hatalmas tömeg gyűlt össze Teheránban, ahol hétfő reggel elindult az Irán elleni háború első napján likvidált Ali Hamenei ajatollah fővárosi temetési menete. A síita vallási vezető hatnapos gyászszertartása minden idők legnagyobb temetése lesz.

A többnapos búcsúünnepséget követően hétfőn reggel elindult Irán meggyilkolt legfőbb vallási vezetőjének, Ali Hameneinek a temetési menete Teheránban. A vallási vezetőt pénteken a teheráni nagymecsetben, a Mosszalában ravatalozták fel, azokkal a meggyilkolt családtagjaival együtt, akik ugyanabban a célzott izraeli-amerikai légicsapásban vesztették életüket február 28-án.

Hétvégén tízezrek vettek búcsút Hameneitől, a hívők tömege akkora volt, hogy az iráni média szerint a mecset főtermét le kellett zárni a nyilvánosság elől. A búcsúszertartáson megjelentek az ország jelenlegi magasrangú vezetői is, de az új ajatollah, a meggyilkolt Hamenei fia, Modzstaba ezúttal sem lépett a nyilvánosság elé. Jelen volt az ország elnöke, Maszud Peszeskján, Mohamad Bager Galibaff, a parlament elnöke, egyben az iráni tárgyalócsoport vezetője, az igazságszolgáltatás vezetője, Golam Hosszein Moseni Ejei, valamint más vezetők is. A háború kitörése óta először jelent meg a nyilvánosság előtt Ahmad Vahidi, a keményvonalas, az országot jelenleg de facto irányító Forradalmi Gárda vezetője. Beszámolók szerint jelen volt az elhunyt ajatollah három gyermeke, Mosztafa, Maszud és Mejsam, ami még szembetűnőbbé tette a legfőbb vezetővé avanzsált második fiú, Modzstaba távollétét.

A gyászszertartások pénteken kezdődtek egy hivatalos búcsúztató ünnepséggel a Mosszala nagymecsetnél, a szertartást a 97 éves Dzsafar Sobani hitszónok, Irán egyik legfőbb síita vallási vezetője vezette.

Megjelentek külföldi delegációk is, többek között a síita országokból, de Kína, Oroszország és a szunnita Szaúd Arábia is képviseltette magát.

A rendkívüli esemény rendkívüli biztonsági intézkedések közepette zajlik. A helyszíni beszámolók szerint péntek óta Teherán egy erődítményre hasonlít, számos kivezényelt biztonsági erővel és hatalmas lezárt, autóval megközelíthetetlen területtel. Az alkalomra a fővárosban egy nagy parkot alakítottak át rögtönzött kempinggé, ahol több mint 400 iráni Vörös Félhold sátor sorakozott fel – közölte az AFP. A repülőtér részben zárva van péntek óta, csak a külföldi delegációkat fogadták, hétfőtől pedig teljesen lezárták. A bevásárlóközpontok is bezártak, és a vállalkozások kénytelenek felfüggeszteni tevékenységüket. A népi búcsúztatás napját, hétfőt, országos ünnepnappá nyilvánítottak.

A megemlékezést kezdettől a bosszúvágy jellemezte, a Halál Amerikára! és Halál Izraelre! kiáltások adták meg az alaphangot.

A tömegben vasárnap már is feltűnt Donald Trump amerikai elnök portréja egy géppuska célkeresztjében, mellette a „Vér fog folyni” felirattal.

Vasárnap reggeltől, amikor a helyiek gyászoló tömege is gyülekezni kezdett, az iráni zászlók és Hamenei portréja mellett, az Al Dzsazíra tudósítása szerint bosszút hirdető vörös zászlókkal és transzparensekkel telt meg a perzsa főváros. A milliós gyászoló tömeg vörös transzparensei és zászlói a pánarab televízió szerint a síita vallásban a meggyilkolt vezető véréért való bosszút követelő erőteljes szimbólumok. A „Ja Latarat al-Hussein” (Ó, Huszein bosszúállói) és az újonnan megalkotott „Ja Latarat al-Hamenei” (Ó, Hamenei bosszúállói) szlogeneket hordozó vörös zászlók a nagymecsetnél mindenütt láthatók voltak. Az első jelszó Imam Husszein, Mohamed próféta unokájának gyászát jelképezi, akinek 680-ban Karbalában történt meggyilkolása központi jelentőségű a síita identitás számára. Erre az eseményre évente megemlékeznek az elnyomás és a zsarnokság elleni ellenállás szimbólumaként a sííita közösségekben. Ezt a kiáltást történelmileg a síita harcosok bosszúra buzdítására használták, és az, hogy ezt Hamenei nevére is alkalmazták, közvetlen bosszúfelhívást jelent azok ellen, akik megölték őt – áll a (szunnita) katari hírtelevízió beszámolójában.

A ma, hétfőn elindult gyászmenet tervek szerint végigvonul az iráni főváros utcáin, majd kedden a volt legfőbb vezető holttestét a síita szent városba, Komba szállítják. Szerdán virrasztásokat tartanak a szintén síita többségű Irakban is. Iraki politikusok kérésére a holttestet az iraki Karbala és Nadzsa városokon is átviszik.

Ali Hameneit végül csütörtökön temetik el az imám Reza mauzóleumában, a síiták nyolcadik imámjának sírhelyén, az északkelet-iráni szent városban, Mesedben, amely egyben a volt ajatollah szülővárosa is.

Ali Hamenei az Iszlám Köztársaság 1979-es megalakulása óta a leghosszabb ideje hivatalban lévő legfőbb vezető, 86 éves korában halt meg, 37 éven át vezette az országot.

Hatnapos temetése során 30 millió emberrel számolnak a szervezők, a The Guardian úgy tudja, „minden idők leghatalmasabb temetését” kívánják megrendezni.

Az Iszlám Köztársaságot létrehozó Komeini ajatollah temetésén állítólag mintegy 20 millióan vettek részt. A teheráni vezetés célja egyértelműen az erődemonstráció, politikai és vallási ellenállási üzeneteket sugárzása a nagyvilág felé.

Gyász vezényszóra

Nyugati szemmel nézve szinte hihetetlennek tűnik a síró, bosszúért kiáltó tomboló tömeg látványa, miután Iránban az utóbbi időben is számos tömegmészárlást hajtott végre a rezsim. A diktatúra is a legfőbb vallási vezető tudtával, jóváhagyásával működött, a nép mozgalom pedig épp a vallási diktatúra ellen lázadt.

Az iráni gyász képei kísértetiesen emlékeztetnek az észak-koreai vezetők temetéseire, ahová köztudottan erőszakkal terelték ki az embereket, akiknek a fájdalom látványos felmutatása kötelességük volt. De akár Sztálin halála is felidézhető analógiaként, egyik esetben sem volt szó őszinte gyászról.

Valószínűleg Iránban is vegyes a kép. A helyszíni beszámolók szerint vasárnap már sokkal harciasabb és bosszúszomjasabb volt a teheráni gyászoló tömeg, mint szombaton, és ez vélhetően fokozódni fog országszerte, ahol áthalad Hamenei koporsója.

Az egyik helyszíni beszámoló részletesen ismertette a népi gyász megnyilvánulásának állomásait.

„Gyászoljunk!” – buzdította egy bemondó a tömeget egy megafonon keresztül, majd felidézte a síita gyászszertartási és áldozati hagyomány kötelező lépéseit. „Mindenki kiáltsa, hogy elnyomottak, mindenki mondja, hogy Huszein” – mondta a szpíker, utalva Mohamed próféta unokájára, akinek kerbalai halála vezetett az iszlám „nagy szkízmájához”, a szunnita és síita ágra szakadásához. A szertartásvezetői jelre a tömeg sírni és skandálni kezdett.