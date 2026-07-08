János vitéz, az igazság bajnoka

Lázár János;köztársasági elnök;Áder János;

2026-07-08 06:00:00 CEST

„Véleményért – drónok és droidok. Így működik Magyar Péter. A politikai véleményre fenyegetéssel reagál, nem válasszal, vagy ne adj' isten: érvekkel. Áder Jánosnak joga és kötelessége megkérdőjelezni, szóvá tenni, sőt ellenezni a miniszterelnök alkotmányellenes módszereit – volt köztársasági elnökként és polgárként egyaránt. Nekünk, fideszeseknek pedig jogunk és kötelességünk kiállni igazunkért és egymásért” – írta a napokban Facebook-oldalán Lázár János parlamenti képviselő.

Megmondom őszintén, meglepődtem, hogy Lázár János beszállt az Áder-Magyar-csörtébe. A Parlamentet gondosan elkerülő hódmezővásárhelyi ember újabban az igazság bajnokaként próbál kiállni a volt köztársasági elnök mellett.

A Lázárinfók harsány és szemérmetlen hazudozója most keresztes vitézként igyekszik igazolni hazánk egykori első embere váratlan fellépésének időszerűségét.

Gyorsan tisztázzuk: Áder János a bukott kormányfő (Orbán) első számú csicskása volt, kizárólag Orbán Viktor érdekeit szolgálta, és egy évtizedig segítette a volt miniszterelnök bűnös üzelmeit, hatalmi visszaéléseit. Horthy Miklós jutott eszembe, aki közel negyedszázados kormányzósága alatt (1920-1944) minden gyalázatos törvényt aláírt, jóváhagyta szélsőjobboldali miniszterelnökök kinevezését (gondoljanak csak Gömbösre vagy Bárdossyra), és asszisztált a honi zsidóság megsemmisítéséhez. Áder ilyen súlyú bűnöket persze nem követett el, viszont nevét adta a jogállam likvidálásához, a CEU száműzéséhez és a munkavállalók kizsákmányolását segítő ún. „rabszolgatörvény” hatályba lépéséhez. A sor korántsem teljes.

Szolgálati ideje alatt (2012-2022) az ország hobbista főhorgászaként tündökölt, és belebújt az „igaz környezetvédő” gúnyájába is. Annyira aktívan és lelkesen óvta a természeti értékeket, hogy tucatszámra érkeztek hazánkba a vizet, a levegőt és a talajt mérgező beruházások. Ajándékba kapott ezért magas jövedelmet, kiemelt ellátást. A korai időkben „csornai Charles Bronson”- ként emlegették, a későbbiekben ennél már sokkal sértőbb gúnynevet kapott. Ez a fickó végig „falazott” a Fidesznek és Orbánnak, soha nem emelte fel a hangját a galád kormányzati lépések ellen, és ha megszólalt, akkor határozottan mondott valami abszolút lényegtelent.

Schmitt Páltól és Novák Katalintól csak az különbözteti meg, hogy Áder a Fidesz rutinos alapító tagjaként jól megtanulta, hogy „a szó ezüst, a hallgatás arany”, azaz sokkal célravezetőbb, okosabb és értékesebb hallgatni, mint megszólalni. Most viszont hibázott, mert meggondolatlanul nyilatkozott. Bűneként rovom fel, hogy „Plagi bával” és „Katicával” ellentétben ő pontosan tudta, milyen gyalázatos intézkedésekhez adta a nevét. Novák és Schmitt szakmai és politikai értelemben egyaránt alkalmatlan volt a magas tisztség betöltésére, Áder viszont lehetett volna jó elnöke az országnak, de gyávasága és erkölcsi tartásának hiánya ezt lehetetlenné tette.

Mandátuma lejárta után visszavonult a kiszáradó halastavakhoz és a jól kistafírozott alapítványához. Gondoltam, reméltem, hogy élete végéig jól ellesz a tátogó pontyokkal és a Kék Bolygóval. De nem.

A napokban hirtelen eldobta a pecabotot, és hűséges Fidesz-talpasként elkezdte ostorozni a Magyar-rezsimet.

Vélelmezem, hogy a felcsúti cézár hívta hadba, és ő jó katonaként pontosan tudta, hogy mi a feladat.

Nos, ezt a 67 éves bajszos embert vette védőszárnya alá Lázár János ingatlanmágnás, aki az elmúlt időszakban – csak úgy mellékállásban – építési és közlekedési miniszter is volt. Lázár – talán utolsó esélyként – úgy érezte, hogy a Fidesz összeomlásáért felelős politikusként neki is kötelessége beszállni a politikai küzdelembe, de azzal nem számolt, hogy az „Áder-Lázár” csatár kettős igen rossz hírű és már hosszú ideje akció- és gólképtelen. Rövidebben: senkit nem érdekel, hogy mit gajdolnak, hiszen már a cserepadon sincs helyük.

Áder ismételt felbukkanásakor Magyar Péter ezt írta közösségi oldalán a volt köztársasági elnökhöz címezve: „Ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna”. Ez a mondás Lázár számára is irányadó lehet(ne). Nehéz idők jönnek, János vitéz!

A szerző közgazdász