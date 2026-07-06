Szabó Tímea, a Zsolti bácsi-ügy alperese: Vétséget vagy bűncselekményt nem követtem el

gyermekvédelem;Semjén Zsolt;Szabó Tímea;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2026-07-06 15:00:00 CEST

Ma nem ment el, és a következő tárgyalásokon sem vesz részt Semjén Zsolt felperes, aki 9 politikus, közéleti szereplő ellen indított rágalmazási pert a Zsolti bácsi-ügy miatt.

Nem ment el Semjén Zsolt az általa indított per tárgyalására, és a bíró közlése szerint a továbbiakon sem kíván részt venni – mondta a Népszavának Szabó Tímea, az eljárás egyik alperese. A volt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: „azt gondoltam, ha már volt képe feljelenteni minket, akkor legalább lesz bátorsága ahhoz is, hogy a szemünkbe nézzen.”

Semjén Zsolt büntetőfeljelentést tett 9 politikus, közéleti szereplő ellen rágalmazás vétsége miatt. Szabó Tímea ezzel összefüggésben azt írta saját közösségi oldalán: „függetlenül attól, hogy milyen mélyen megvetem Semjén Zsoltot – akinek politikai pályafutása nagyjából abban merült ki, hogy a melegorgiákon dorbézoló Bese atyával szentelgette a Karmelitát, szórakozásból háziasított szarvasokra lövöldözött helikopterből, és 80 milliárd forint közpénzből senki által nem látogatott vadászkiállítást szervezett –, én történetesen nem "zsoltibácsiztam", amit be is fogok bizonyítani majd a bíróságon.”

A volt parlamenti képviselő egyébként csak annyit kérdezett tavaly ősszel: ha nem Semjén Zsolt Zsolti bácsi, miért állt fel a parlamentben, és miért kezdett el védekezni?

A tárgyalást követően lapunknak úgy fogalmazott: Semjén Zsolt feljelentését nem kapták kézhez az alperesek, csak a második kerületi ügyészség vádiratát, amely viszont kiszállt az ügy mögül.

„Tehát azt a feljelentést, amely alapján mi, vádlottak most a bíróságon állunk, nem is láttuk még.”

A mai tárgyalás egyébként egy békéltető eljárás volt, a bíró feltette az alpereseknek a kérdést, hogy hajlandóak-e bocsánatot kérni – mondta a Népszavának Szabó Tímea. A kilenc politikus közül egy valaki ezt korábban megtette, amit Semjén Zsolt elfogadott.

„Én elmondtam, hogy miután semmilyen vétséget vagy bűncselekményt nem követtem el, ezért ezt nem teszem meg” – magyarázta Szabó, aki – mint mondta – nem érti, miért annyira „ostobák” a fideszes képviselők, hogy azt az ügyet veszik elő újra és újra, amibe belebuktak.

„Meggyőződésem, hogy Semjén Zsolt ezzel a feljelenéssel besétált abba az erdőbe, amibe valójában nem akart. Van olyan vádlott, aki beidéztette Juhász Pétert, az Együtt egykori elnökét – az egykori politikus állítja, tudja ki Zsolti bácsi, csak még nem tudja bizonyítani. Egy másik alperes pedig azt kérte, hogy az egykori Szőlő utcai intézmény volt vezetőjét, az előzeteseben lévő Juhász Péter Pált is hallgassák meg ebben a perben. Továbbá kérték annak a semjéni felajánlásnak az elrendelését is, amely egy poligráfos vizsgálatról szól” – folytatta.

Szabó szerint ezt az eljárást azért nem bánja, mert kell, hogy emlékeztessük magunkat és az egész magyar társadalmat arra: az Orbán-kormány 16 év alatt mit művelt a legkiszolgáltatottabb gyerekekkel a gyerekvédelemben.

Felfoghatatlan – folytatta –, hogy ennek a témának a napirendben tartásával mi a Fidesz célja. „A kormányzásuk alatt gyerekek tízezreit tették tönkre, és ezek a fiatalok egész életükben traumatizáltak maradnak, pszichiátria nehézséggel fognak küzdeni életük végéig. Van képük minket vádolni, ahelyett, hogy ők néznének szembe az elmúlt tizenhat év bűneivel.”

Arra a kérdésre nem tudta a választ, mikor folytatódik az eljárás.

A Zsolti bácsi kifejezés a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatos nyomozás idején robbant ki, de nem az intézményhez, hanem egy vidéki szálhoz köthetően. Konkrétan senki nem állította, bizonyíték sem merült fel ellene, de Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes magára vette a célzást.