Elindult a nyári tanárkeresés, több ezer állásra lehet jelentkezni

oktatás;közszféra;Pedagógusok Szakszervezete;álláshirdetés;Klebelsberg Központ;tankerületi központok;tanárhiány;Totyik Tamás;

2026-07-06 14:45:00 CEST

A közszféra hivatalos állásportálján 500-zal több hirdetés jelent meg pedagógiai munkakörök betöltésére, mint tavaly ilyenkor – vette észre a Népszava.

Két héttel a nyári szünet kezdete után már több mint 3100 álláshirdetést tettek közzé a közszféra hivatalos álláskereső oldalán, a Közszolgállás Portálon különböző pedagógiai munkakörök betöltésére állami és nem állami intézményekben – vette észre a Népszava.

Cikkünk írásakor, július 6-án összesen 1277 hirdetést lehetett találni a „tanár” szóra, 1039 hirdetést a „pedagógus” szóra és 735 hirdetést a „tanító” szóra rákeresve. Ez több mint 500-zal magasabb szám az előző év azonos időszakához képest: tavalyi cikkünkben, 2025 júniusának végén 2560 hirdetést számoltunk össze.

A legtöbb álláshirdetést – több mint 2600-at – idén is a tankerületi központok tették közzé: nagy számban keresnek szaktanárokat és tanítókat, de a hirdetések között idén sem csak pedagógiai munkakörökre keresnek munkavállalókat, hanem például takarítói, karbantartói, iskolatitkári feladatokra is.

A közzétett hirdetések száma pedig nem mindig csak egy álláshelyet jelent:

több esetben egy hirdetésen belül keresnek például 2-5 fő tanítót, de a Ceglédi Tankerületi Központnak olyan álláshirdetése is van jelenleg, amiben egyszerre 10 fő gyógypedagógust keresnek.

Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ korábban rendszerint azzal magyarázta a nyári időszakban megugró álláshirdetéseket, hogy a pedagógusok általában tanév végén és a nyári szünetben váltanak munkahelyet. Ugyanakkor a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás szerint az üres álláshelyek száma a hivatalosan meghirdetetteknél is magasabb lehet:

egyrészt az álláshelyeket nem kötelező meghirdetni a közszféra állásportálján, másrészt szerinte több helyen még kivárnak a várható törvénymódosítások miatt.

Megírtuk: a Tisza-kormány szélesebb munkáltatói jogköröket adna az iskolaigazgatóknak. A törvényjavaslat szerint – melynek társadalmi egyeztetése egy hete zárult – az iskolaigazgatók dönthetnek majd egyebek mellett a kinevezésekről, munkaszerződés megkötéséről, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony vagy munkaviszony megszüntetéséről

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint 2026 első negyedévében 6096 volt az üres álláshelyek száma az oktatási ágazatban. Az óvodákban, alapfokú és középfokú iskolákban ugyan emelkedett a főállású pedagógusok száma a 2025/2026-os tanévben (az egy évvel korábbi 148,4 ezer főről 150 ezer főre), de egyre több az idős, nyugdíj előtt álló pedagógus: a 2025/2026-os tanévben foglalkoztatott pedagógusok fele az 50 éves vagy annál idősebb korosztályba tartozott. A legtöbb 60 éves, vagy annál is idősebb tanár (összesen 12 918 fő) az általános iskolákban dolgozott. A 30 évesnél fiatalabb pedagógusok aránya összességében mindössze 8,2 százalék volt.