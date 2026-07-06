Belső vizsgálat indult a kisvárdai kórházban, miután meghalt egy 30 éves focista egy rutin térdműtétet követően

kórház;belső vizsgálat;haláleset;Kisvárda;térdműtét;

2026-07-06 20:20:00 CEST

A történelem-testnevelés szakos tanárként is dolgozó sportoló halálának körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.

30 éves korában, egy rutinbeavatkozásnak számító térdműtét után hunyt el egy tanárként is dolgozó nyíregyházi sportoló vasárnap hajnalban, miután pénteken műtötték porckorongleválás miatt a kisvárdai kórházban. A haláleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja, a kórház pedig belső vizsgálatot indított – számol be az RTL Híradó.

A történelem-testnevelés szakos tanár és családapa hosszú évek óta futballozott a megye I-ben, haláláig az újfehértói focicsapatnál játszott. Térdfájdalomra panaszkodott az edzésen, ennek kezelésére porcműtétre küldték.

A műtét után a hétvégén bent kellett maradnia megfigyelésre.

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház a történtekkel kapcsolatban azt közölte, hogy belső vizsgálatot indítottak, és együttműködnek a hatóságokkal.

A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a halálesetet. Az RTL Híradónak nyilatkozó orvos szerint a térdműtétek legnagyobb kockázata a beteg ágyhoz kötöttsége, így ugyanis vérrögök alakulhatnak ki, ez pedig mélyvénás trombózist, súlyos esetben tüdőembóliát is okozhat.