Betondarabok hullottak a közpénzmilliárdokból épült Groupama Arénáról, de az üzemeltető szerint semmi gond, már mindent helyrehoztak

FTC;jelentés;balesetveszély;üzemeltető;Groupama Aréna;betondarab;hibajavítás;

2026-07-07 08:47:00 CEST

Az ország legnépszerűbb futballcsapatának, az FTC-nak otthont adó stadion üzemeltetője, a Sportfive Hungary Kft. szerint az akár emberéletet is veszélyeztető hibákat garanciális keretek között kijavították.

Balesetveszélyes hibákat tárt fel egy tavalyi jelentés a Fradi közpénzmilliárdokból épült stadionjában. Kisebb és nagyobbacska, esetenként ököl nagyságú betondarabok is potyogtak a Fradi 14,5 milliárd forint közpénzből épült stadionjában, az ide vezető balesetveszélyes hibákért pedig a kivitelező Market Zrt. a felelős – írja a Telex egy a portálhoz eljutott 2025-ös igazságügyi szakértői vélemény alapján. – A tavaly nyáron készült dokumentumban több mint 240 olyan hibát azonosítottak a Groupama Arénában, ami hibás teljesítésnek számít az FTC stadionjának 12 évvel ezelőtti építkezésénél.

A jelentésből az is kiderül, hogy nem először merülnek fel problémák a stadion betonszerkezetével, sőt már az építkezés idején is voltak olyan hibák, amiket javítani kellett. Ennek ellenére több mint 10 évvel az átadás után is jelentkeznek még balesetveszélyes problémák. A kivitelező, a Garancsi-féle Market Építő Zrt. szerint a szükséges műszaki lépések megtörténtek, a stadion biztonságos, aggodalomra nincs ok annak ellenére, hogy az idézett szakértői véleményben az is szerepel, hogy „figyelembe véve a leesési magasságot és a betondarabok méretét, azok alkalmasak akár emberi élet kioltására is”. A szakértők 2025 márciusában, májusában és júniusában végeztek vizsgálatokat a stadionban a kivitelezők szerint pedig ezek után a szükséges javításokat haladéktalanul, szakszerűen és megnyugtató módon elvégezték.

A szakértői véleményt készítő Haris és Illés Mérnök Kft. egy 291 elemű hibalistát kapott az üzemeltetőtől, a vizsgálat végén pedig arra a megállapításra jutott, hogy ebből 245 a kivitelezés hiányosságaira vezethető vissza, vagyis azt egyszerűen rosszul, nem a terveknek megfelelően építette meg a Market Építő Zrt. 11 évvel korábban. Az üzemeltető Sportfive Hungary Kft. a lapnak megküldött válasza szerint nincs gond, mert a javítások garanciális keretek között történnek. Arra azonban a garanciát vállaló Market Építő Zrt. nem válaszolt, hogy a javítások mennyibe kerültek és azok költségét ki állta.