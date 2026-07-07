Kártérítést kell fizessen az olasz állam egy nőnek, miután egy ügyész közölte, normális, hogy az élettársa rendszeresen megerőszakolta

Olaszország;ügyész;nemi erőszak;strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága;

2026-07-07 14:11:00 CEST

A francia nőt sokkolta az is, hogy az ügyész szintén nő.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot egy nő ügyében, akinek állításaira, miszerint élettársa rendszeresen megerőszakolta, az ügyész úgy reagált, ez „normális” azoknál a férfiaknál, akik nehezen küzdik le az „elfáradt” nők ellenállását - írja a The Guardian.

A strasbourgi bíróság ítélete szerint az ügyben feljelentést tevő Audrey Ubeda francia állampolgár áldozatisága tovább súlyosbodott azzal, hogy az ügyész bagatellizálta a nemi erőszakot és szexista sztereotípiákat erősített. A testület megállapította azt is, hogy az ügyész, és tágabb értelemben az olasz igazságszolgáltatási rendszer nem biztosított gyors, alapos és hatékony vizsgálatot, ahogyan azt a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben kellene.

A Guardian megjegyzi, hogy az ítélet ugyan nem említette az ügyész nemét, de Audrey Ubeda állítása szerint sokkolódott, amikor megtudta, hogy az ügyész amúgy nő.

Audrey Ubeda egy olasz férfival élt együtt a dél-olaszországi Avellino környékén, mielőtt 2021 áprilisában feljelentést tett a rendőrségen azzal, hogy párja fizikailag és lelkileg bántalmazta őt és két gyermekét. A beadvány szerint a nőt élettársa rendszeresen megerőszakolta, illetve egy alkalommal kést szorított a torkához két tanú előtt, és azzal fenyegette, hogy az ügye más nőgyilkosságokhoz hasonlóan az újságokban fog kikötni. Audrey Ubeda ezt követően gyermekeivel három évig egy menedékházban élt.

Még ugyanebben az évben a nyomozást vezető ügyész kérte a nyomozás megszüntetését, azzal, hogy a késeléses fenyegetés egy „rossz vicc”, a gyerekekkel szemben elkövetett fizikai erőszak pusztán fegyelmi intézkedés,

azt pedig szerinte nehéz megállapítani, hogy történt-e nemi erőszak, mivel a férfi nem feltétlenül lehetett tudatában annak, hogy partnere nem egyezik bele az aktusba, emellett pedig „normális, hogy a férfiaknak le kell küzdeniük egy minimális szintű ellenállást, amelyet minden nő hajlamos mutatni, amikor elfárad a mindennapi élettől, és egy férfi szexuális közeledést tesz felé”.

Az ügyhöz végül új ügyészt rendeltek ki, a vádlottat pedig bíróság elé is állították, majd elsőfokon négy és fél év börtönbüntetésre ítélték. A férfi az ítélet ellen fellebbezett, jelenleg szabadlábon védekezhet.

A strasbourgi bíróság mostani ítélete szerint az olasz állam 60 ezer euró (átszámítva több mint 21,2 millió forint) kártérítést kell fizessen a francia nőnek és két gyermekének, mivel a hatóságok megsértették a családon belüli erőszak áldozataival szembeni embertelen és megalázó bánásmód tilalmát, s nem tették meg a megfelelő intézkedéseket. Audrey Ubeda az ítéletet „minden nő győzelmeként” értékelte.