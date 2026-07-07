A NATO vezetői több tízmilliárd dollár értékű fegyverüzlettel készülnek Donald Trumpnak

A NATO vezetői több tízmilliárd dollár értékű fegyverüzlet bemutatására készülnek a keddi NATO-csúcs nyitányaként, ezzel a lépéssel igazodnának Donald Trump amerikai elnök korábbi felszólításaihoz, hogy a tagállamok költsenek többet Európa védelmére – írja a Reuters arról, hogy mi várható elsősorban az észak-atlanti szövetség kedden kezdődő tanácskozásán a török fővárosban, Ankarában.
Mark Rutte, a NATO főtitkára hétfőn azt nyilatkozta, hogy szerinte az európaiak az utóbbi időben megdöbbentő mértékben növelték a védelmi kiadásaikat, részben az Oroszországgal kapcsolatos félelmek miatt, amelyek csak fokozódtak azután, Moszkva 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Ugyanakkor, ahogy a főtitkár fogalmazott, Trump rendkívül erőteljesen buzdította őket arra, hogy több pénzt fizessenek.Jön az ankarai NATO-csúcs, az autokrata Erdoğan-rezsim provokációk hosszú sora után tündökölhet újra
Az Egyesült Államok elnöke továbbá az elmúlt hónapokban ismét keményen bírálta a NATO-tagállamokat, azzal a váddal, hogy nem segítik eléggé az Egyesült Államok Iránnal vívott háborúját, és még azt is nyitva hagyta, hogy akár kiléptetné hazáját a szövetségből. – Most egy fenntartható szövetséget, tisztességes megállapodást hozunk létre az Egyesült Államokkal – jelentette ki Mark Rutte újságíróknak Ankarában, a csúcstalálkozó előestéjén. A Reuters arról is beszámolt, hogy a NATO-tagállamok várhatóan megerősítik Ukrajna támogatását, és még 2026-ra 70 milliárd eurós segítséget ígérnek, hogy Ukrajna megerősíthesse a légvédelmét.A NATO-csúcs előtt nagyszabású orosz támadásokra számít Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnök szerdán Donald Trumppal találkozikDonald Trump beváltja a fenyegetést, az Egyesült Államok hamarosan kivonja Európából a fegyverzetének nagy részét