Törökország;bírálatok;Ankara;Donald Trump;NATO-csúcs;fegyverüzlet;védelmi kiadások;

2026-07-07 12:12:00 CEST

A NATO vezetői több tízmilliárd dollár értékű fegyverüzlettel készülnek Donald Trumpnak

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban élesen támadta az észak-atlanti szövetség tagállamait, hogy nem segítették eléggé az Iránnal vívott háborúját, és kilépéssel is fenyegetőzött.