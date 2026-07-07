Csaknem 100 ezer kilogramm veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn

polgármester;veszélyes hulladék;Gyömrő;

2026-07-07 14:05:00 CEST

Kisberk Szabolcs polgármester szerint a korábbi városvezetés nem tett semmit a több mint egy évtizede ott álló hulladéktömeg ügyében.

1300 liter erősen tűz- és robbanásveszélyes dimetil-amin, 12 000 liter akrilamid-polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék, 200 liter kénsav - Kisberk Szabolcs, Gyömrő mihazánkos polgármestere szerint ez csak néhány tétel abból a több százból, amely egy elhagyott raktárépületben található a városban.

Kisberk Szabolcs a Facebookon arról számolt be, hogy a nagy mennyiségű veszélyes hulladék a korábbi polgármester, Gyenes Levente idején halmozódott fel, s több mint egy évtizede van eldugva egy, az állam tulajdonában álló épületben.

„A veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés pontosan tisztában volt. Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben egy környezetbiztonsági cég fel is mérte az elhagyott épületben tárolt anyagokat, és megállapította, hogy összesen 97 561 kiló veszélyes hulladék és további 66 ezer kilogramm nem veszélyes hulladék van elrejtve” - írta Kisberk Szabolcs, aki szerint az akkori városvezetés Gyenes Levente polgármestersége idején nem tett semmit, sőt, a vizsgálati dokumentumok el is tűntek a városháza irattárából.

A polgármester közölte, amint tudomást szerzett a felhalmozódott veszélyes anyagokról, a térség országgyűlési képviselőjéhez, a tiszás Balajti Istvánhoz fordult, az állam segítségét kérve a mihamarabbi elszállításban és a terület megtisztításában. Az országgyűlési képviselő rögtön jelezte a súlyos helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak is - tájékoztatott Kisberk Szabolcs.