Pert nyert Strasbourgban Kövér Lászlóval szemben Szabó Tímea

bírság;Kövér László;Emberi Jogok Európai Bírósága;Strasbourg;Szabó Tímea;

2026-07-07 14:54:00 CEST

Jogtalan és aránytalan volt a tízmillió forintos bírság.

Pert nyert Strasbourgban a korábbi házelnökkel, Kövér Lászlóval szemben Szabó Tímea.

A volt országgyűlési képviselő egy keddi Facebook-bejegyzésében azt írta: az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, jogtalan büntetést kapott, amiért 2021 júniusában felszólalása közben egy olyan molinót mutatott fel, amelyen a Fidesz logójával összemontírozott kínai zászlót volt látható.

Az ítélet szerint a bírság megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében biztosított, a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogomat, és azt is leírta, hogy a büntetés „nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban”. Mindezt azzal indokolta, hogy az Országgyűlés köteles tiszteletben tartani a 10. cikkben foglalt arányosság elvét fegyelmi jogköre gyakorlása során. Ez többek között azt követeli meg, hogy a kiszabott szankció megfeleljen a fegyelmi vétség súlyának. Hát, a 10 millió forint nem volt egészen arányos - fűzte hozzá.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, a parlamenti akció ahol korábban a Diákváros építését ígérték - létrehozta volna a kínai Fudan Egyetem első európai campusát. Emlékeztetett: az eredeti Diákváros-terv több tízezer magyar egyetemistának biztosított volna megfizethető kollégiumi férőhelyet az amúgy megfizethetetlen budapesti albérletárakkal szemben. Ráadásul a kínai beruházás értéke már papíron is több mint 500 milliárd forint lett volna, nagyrészt kínai hitelből finanszírozva, kínai vállalatok bevonásával, kínai munkásokkal és kínai építőanyaggal.

Így levonta a konzekvenciát, hogy ebből az országnak nulla gazdasági haszna lett volna. Szabó Tímea kifejtette, hab a tortán, hogy a Kínai Kommunista Párt által irányított ország titkosszolgálati emberei így szabadabban mozoghattak volna az Európai Unió területén, ami komoly nemzetbiztonsági és befolyásszerzési kockázatot hordozott volna Magyarország és az EU számára is.

„Ezt a projektet helyezték Orbánék a magyar diákok érdekei elé. Ez ellen tiltakoztunk akkor több tízezren Karácsony Gergely vezetésével, és a Kínai Kommunista Párt és a Fidesz összefonódását szimbolizálta az általam az ülésteremben felmutatott zászló is. Szerencsére a tiltakozás sikerrel járt, és öt évvel később én is megnyertem a strasbourgi pert. Kövér László pedig szégyellje magát, és örökre tűnjön el a süllyesztőben!” - zárta sorait.



