Skrabski Fruzsina Mészáros Lőrinctől és más NER-oligarcháktól várja az MCC megmentését

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2026-07-07 14:27:00 CEST

A kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin egykori tanácsadója szerint a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézményben nagyon magas szintű a képzés. Az MCC vezetése szerint nem kell őt félteni, úgy működik majd tovább, mint eddig.

Az MCC az egyik legjobb dolog, ami az utóbbi időkben Magyarországon történt. Nagyon magas szakmai színvonalon képzik a fiataljainkat. Nehéz megmondani, hogy melyik az a gondolkodó, aki nem fordult meg ott – posztolta Facebook-oldalán Skrabski Fruzsina. Az egykori dokumentumfilmes, aki a kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalinnak, a volt államfőnek adott tanácsot, most keményen beleállt a Fidesz káder- másként janicsárképzőjeként emlegetett oktatási intézmény megmentésébe.

Felszólítom Mészáros Lőrincet, meg a többi neres oligarchát, hogy legyenek szívesek megfinanszírozni – írta az MCC-ről, amelyről hétfőn érkezett a hír, hogy alapítványát, teljes nevén a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt július 31. napjával megszünteti az állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. A megszüntetésről szóló dokumentumot az az Orbán Balázs osztotta meg a Facebook-oldalán, aki április 12-ig hivatalosan a Fidesz kampányfőnöke volt, június közepén már lemondott az MCC alapítványának a vezetéséről, előtte májusban még beült az új Országgyűlésbe, de pártja azt tervezi vele, hogy oroszbarát politikusként ősztől EP-képviselő lesz.

Az MCC a hétfői bejelentést követően közleményt tett közzé a Facebookon. Ebben megnyugtatni szándékozták az intézmény diákjait, a szülők és a munkatársaikat. Emlékeztettek, hogy az alapítványi (kekva) megszüntetés nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Ennek során az alapítói joggyakorló (a magyar állam) felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére.

„Ebben az eljárásban nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról” – hangzik a levél, amely hangsúlyozza, hogy hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt, és reményeik szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén zajló, 8000 diákot bevonó, egyedülálló tehetséggondozási programjuk, a képzéseink, a kutatásaik és a nemzetközi ösztöndíjaink a megszokott mederben, biztonságban folytatódhatnak tovább – szögezte le az MCC vezetősége.