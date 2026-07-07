Holtan találták Ukrajnában a monacói robbantás gyanúsítottját

merénylet;gyilkosság;robbantás;Ukrajna;Monaco;

2026-07-07 15:50:00 CEST

Egy ukrán hírszerzési tiszt beismerte a gyilkosságot.

Holtan találták meg Ukrajnában Anastasiia Berezovskát, akit azzal gyanúsítottak, hogy ő hajtotta végre a június 29-i monacói csomagbombás támadást - írja a BBC az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlésére hivatkozva.

A robbanásban három ember megsérült, közülük ketten súlyosan.

A 39 éves nő holttestét lőtt sebekkel a fején találták meg. Gyilkosság gyanújával két embert őrizetbe vettek, köztük az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának egyik aktív tisztjét.

Anastasiia Berezovska július 1-jén, két nappal a támadás után érkezett Ukrajnába, ahol a családjával, valamint két férfival tartotta a kapcsolatot: egy volt rendvédelmi dolgozóval és a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának jelenlegi tisztjével. A két férfit a monacói támadás lehetséges bűntársaiként is vizsgálták, mert az SZBU szerint többször utaltak pénzt Anastasiia Berezovska kripto- és bankszámláira. A hírszerzési tiszt később beismerte a nő megölését, és azt mondta, hogy egy másik gyanúsítottal együtt követte el a gyilkosságot.

A monacói főügyészhelyettes, Morgan Raymond korábban azt mondta, Anastasiia Berezovska napokig figyelte a lakóházat, és a támadás idején „férfinak álcázta magát”. A csomag akkor robbant fel, amikor az áldozatok nem sokkal helyi idő szerint 21 óra után beléptek az épületbe. A hatóságok úgy vélik, Anastasiia Berezovska bérelt autóval Olaszországba, majd Németországba menekülhetett; Hessen tartományban különleges egységek át is kutattak egy lakást, amelyet a rendőrség szerint egy szökésben lévő 39 éves ukrán nő bérelt.

Az Interpol pénteken körözést adott ki ellene: gyilkossági kísérlet, közúton bűnös szándékkal elhelyezett robbanószerkezet és bűnszövetség miatt keresték. Az SZBU jelezte, az ukrán hatóságok minden rendelkezésre álló információt átadtak Monacónak, a nyomozók pedig további gyanúsítottakat próbálnak azonosítani.

A monacói hatóságok nem erősítették meg az áldozatok személyazonosságát, de helyi sajtóértesülések szerint Vadym Yermolaiev ingatlanfejlesztő, a partnere és 13 éves fia lehetett a célpont. Vadym Yermolaievet a Forbes 2020-ban a 39. leggazdagabb ukránként tartotta számon, 230 millió dollárra becsült vagyonnal; 2023 óta kijevi szankciók alatt áll, 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról, ciprusi állampolgár, és Monacóban él.