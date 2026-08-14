Monaco-Valencia: kár lesz a kiesőért

Már csak egy mérkőzés választja el a csapatokat a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájától, az utolsó akadályt a playoffkör visszavágói jelentik. A mai találkozókat tekintve egyik párharc sorsa sem dőlt még el, a legnagyobb, kétgólos különbség a Valencia-Monaco meccsen (3-1) alakult ki a múlt héten. Mindkét klub kerete nagyszerű játékosokkal van tele, szépen futballoznak, de sajnos egyiküktől meg kell válni. Pedig tíz-tizenöt éve nem a főtáblára jutás lett volna a kérdés, hanem, hogy melyikük vesz részt a BL-döntőben.