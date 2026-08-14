A NER vezető oligarchája, Magyarország leggazdagabb embere az elmúlt években többször is megfordult a Monacói Hercegségben.
Egy ukrán hírszerzési tiszt beismerte a gyilkosságot.
Társaival együtt őrizetbe vették, az ügyben több házkutatást is tartottak.
Azt nem tudni, hogy az utasai mit csináltak a Föld egyik leggazdagabb államában.
Átmenetileg újra megnyitotta kapuit a monacói palota, s a nagyközönség először láthatja a közelmúltban restaurált freskók garmadáját.
Az orosz oligarchákat igen kellemetlenül érinti, hogy Svájc és Monaco is csatlakozott az uniós büntetőintézkedésekhez.
A hercegségbeli labdarúgó klub a másodosztály megnyerése után nem sokkal már a Bajnokok Ligája elődöntőjében találta magát, napjainkban viszont az élvonalbeli kiesés elől menekül.
Övé volt a világ legdrágább festménye, a világ eddigi legdrágább válása, neve összekapcsolódik Oroszország egyik legsúlyosabb környezeti katasztrófájával, kétes kapcsolatai között pedig pillanatnyilag Donald Trump látszik a legkényesebbnek.
„Azt akarom, hogy kiderüljön az igazság” – mondta Louis de Causans.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
Az első mérkőzésen a Monaco bár megszorongatta az olasz bajnokság listavezetőjét, a Juventus mégis 2 gólt rúgott a franciáknak, köszönhetően Dani Alves és Gonzalo Higuaín szép összjátékának. Mindkét torinói találat szerzője Higuaín volt, az előkészítő pedig a Barcelonából szerződtetett szélső.
Sokak meglepetésére a francia élvonalbeli Monaco is bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe, s a 2004-ben a Porto ellen elveszített finálét követően először került ilyen közel a BL-trófea elhódításához. A felek nem először találkoznak egymással a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében, az 1997–1998-as idényben rendezett párharcból az olaszok kerültek ki győztesen 6–4-es összesítéssel (4–1, 2–3).
Kialakult a legjobb négy mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a két madridi csapat után a Juventus és a Monaco jutott be az elődöntőbe. A Barcelona a Spanyol Kupában és a bajnokságban javíthat majd, utóbbiban a Real Madrid elleni vasárnapi rangadón tarthatja életben az esélyeit.
Története első Bajnokok Ligája-döntős szereplésében reménykedik a keddi Monaco elleni mérkőzésre készülő Manchester City labdarúgócsapata, amely általában a tizenhat között szokott búcsúzni a kupasorozattól. A másik mai mérkőzésen a Leverkusen otthonában sem esélytelen az utóbbi években az európai kupadöntők állandó résztvevőjének tekinthető Atlético Madrid.
A legtöbb utazó számára Monaco olyan, mint egy megelevenedett film díszlete. Ez persze igaz is lehet, hiszen rengeteg „gazdagok és szépek” hangulatú mozinak adott kellően hiteles hátteret a pirinyó hercegség és Monte Carlo sziklája. Viszont ha nem kifejezetten azért utazunk oda, hogy belebotoljunk egy-két világsztárba, esetleg valamely uralkodóház vakációzó tagjaiba, akkor sem kell unatkoznunk, hiszen Monaco turistaszemmel is látványos ország.
Már csak egy mérkőzés választja el a csapatokat a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájától, az utolsó akadályt a playoffkör visszavágói jelentik. A mai találkozókat tekintve egyik párharc sorsa sem dőlt még el, a legnagyobb, kétgólos különbség a Valencia-Monaco meccsen (3-1) alakult ki a múlt héten. Mindkét klub kerete nagyszerű játékosokkal van tele, szépen futballoznak, de sajnos egyiküktől meg kell válni. Pedig tíz-tizenöt éve nem a főtáblára jutás lett volna a kérdés, hanem, hogy melyikük vesz részt a BL-döntőben.
Bajba került a valenciai Mestalla-stadionban a Bajnokok Ligája legutóbbi idényében negyeddöntőt játszó Monaco futballcsapata. Noha a házigazda spanyolok pocsék eredményeket értek el az elmúlt hetek felkészülési mérkőzésein, „élesben” megtáltosodtak, és 3-1-re legyőzték a franciákat a BL-playoffkör első felvonásán.
A francia Monaco 3-1-re nyert a svájci Young Boys vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulós párharcának keddi első mérkőzésén, így kedvező helyzetből várja a jövő héten sorra kerülő visszavágót.
Hihetetlen izgalmak után jutott tovább az elődöntőbe a Real Madrid az Atlético ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a 88. percben Hernandez lőtt a kapuba. A másik szerdai meccsen nem született gól a Monaco és a Juventus között, ami a zebrák továbbjutását jelentette.
Örömhír a monacói uralkodóházban: immár két unokával büszkélkedhet Caroline hercegnő.
Tovább folytatja menetelését a Real Madrid, amely sorban 19. győzelmét is megszerezte. Ezúttal a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó bolgár Ludogorec volt Carlo Ancelottiék áldozata. A forduló meglepetését a Monaco szolgáltatta, amely a C csoport élén végzett.