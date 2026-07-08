Egyre sürgetőbb a Petőfi híd felújítása, de még megtervezni sem tudják

Budapest;pályázat;felújítás;BKK;Petőfi híd;

2026-07-08 09:55:00 CEST

Egyelőre nem akad tervező a Petőfi híd felújítására, pedig az idő sürget, a napi 100 ezer autó átkelését biztosító hídhoz 30 éve nem nyúltak. A BKK szerint 10–15 milliárdba kerülne a kisebb ráncfelvarrás, míg a teljes felújítás 45–52 milliárdot vinne el.

Újra meghosszabbították a Petőfi híd felújításának tervezésére kiírt tender ajánlattételi határidejét. A május elején megjelent hirdetményben még június eleji határidő szerepelt, amit a határidő leteltekor június 25-re, majd amikor az is eljött, július 15-re tolt ki az ajánlatkérő Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kiírás más pontjai nem változtak.

A nyertessel keretszerződést kötnének a három részre bontott munkára, de egyelőre csak az első feladat megrendelésére vállal kötelezettséget a fővárosi cég, lévén nem tudni, honnan lesz pénz a folytatásra.

A BKK számításai szerint cirka 10–15 milliárdba kerülne a kisebb ráncfelvarrás, ami 10 évre biztosítaná az átkelő használatát. Míg a teljes felújítás kerékpársávval, gyalogosjárda-szélesítéssel és díszkivilágítással, az 1937-es átadáskori arculat visszaállításával, beleértve a kékes tónusú festést jelen számítások szerint 45–52 milliárdot vinne el.

A tervezési tender a teljes felújításra vonatkozik.

A projekt első részében elkészítendő engedélyezési tervdokumentációnak ugyanakkor a további szakaszok megvalósítására is alkalmasnak kell lennie és a nyertes tervezőnek a szükséges engedélyeket is be kell szereznie. A tervezési feladat kiterjed az acélszerkezet teljes körű korrózióvédelmére, a saruk, a villamospálya és az útburkolat teljes cseréjére és szigetelésére, valamint a járda kiszélesítése és az elválasztott kerékpáros- és gyalogossáv kialakítására.

A feladatok között szerepel a díszvilágítás kialakítása, amely egyrészt kiemelné a hídszerkezet struktúráját, másrészt méltó megjelenést adhat a hídnak az esti órákban is. Az elvárt építészeti rekonstrukció célja az építéskori arculat visszaállítása, különös tekintettel a színre és a korhű korlátokra, de a haditengerészeti emlékmű nem tartozik bele ebbe. A megbízás a teljes mederhíd rekonstrukciója mellett kiterjed a budai hídfő, valamint a pesti oldalon a Boráros téri felüljáró és a hídfő szerkezetére a pesti gyalogos-aluljáróval együtt.

A forgalomnak mennie kell

A tervezőknek azt is ki kell találni, hogy miképpen oldható meg a felújítás félpályás lezárással, hogy a közlekedés legalább egy-egy sávon fenntartható legyen a rekonstrukció ideje alatt is. Nem véletlenül. A BKK felmérése szerint a hídon 100 ezer autó halad át naponta. A teljes felújítás időigénye pedig cirka 310 nap. (A Lánchíd 18 hónapig volt lezárva.) A tervezés, az engedélyek és hozzájárulások beszerzése, a kivitelezői tender lebonyolítása és maga a kivitelezés együtt azonban jóval tovább tart. A fővárosi közlekedési bizottság ülésén tavaly decemberben úgy számoltak, hogyha idén februárban megszületik a döntés a tervezői tender kiírásáról – így is lett –, akkor legkorábban 2029-ben kezdődhet meg a tényleges munka, míg a projekt várható befejezési dátuma 2031.

Az 500 méter hosszú, csaknem 14,5 ezer négyzetméter felületű híd 1937-ben készült el, és első körben Horthy Miklós kormányzó nevét kapta. Az átkelőt a II. világháború végén felrobbantották, majd 1952-ben újranyitották immáron Petőfi hídként. A következő évtizedekben többször is javították, majd 1996-ban a Nagykörút felújításához kapcsolódóan kicserélték a budai pillér saruit, átépítették a villamosvágányokat és felújították az útburkolatot is. Az idő vasfoga azért rágta tovább.

A 2021 és 2023 között végzett célvizsgálatok az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodásokat találtak.

A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. A híd átfogó felújítása sürgetővé vált. A főváros azonban csak idén februárban tudta biztosítani a felújítás elindításához szükséges forrást. Ez azonban csak a tervezésre elég. Az engedélyek megszerzése után újra terítékre kerül az ügy, akkor döntenek majd a folytatásról.

A Lánchídnál már láttunk ilyet

Ismerős forgatókönyv. A 380 méter hosszú Lánchíd 2002 óta halogatott rekonstrukciójára végül 2018-ban írt ki kivitelezői tendert a Tarlós István vezette főváros, ám ezt visszahívták, majd 2019-ben az önkormányzati választás nyarán újra kiírták, de a vártnál jóval drágább kivitelezői ajánlatok érkeztek. A Fővárosi Közgyűlés által megszavazott 23,4 milliárd forintos büdzséhez képest a legjobb ajánlat 35,8 milliárdról szólt.

Azután jött a választás, amelyet Karácsony Gergely nyert meg. Az új városvezetés új tendert írt ki 2020-ban, amire ismét az A-Híd adta a legjobb, a korábbinál olcsóbb ajánlatot. A két tender műszaki tartalma azonban jelentősen különbözött, az újból kimaradt a Váralagút és a pesti hídfő alatti villamosalagút felújítása, bekerült viszont a pesti oldali villamos-aluljáró feletti terület, illetve a Széchenyi tér felőli részek rendezése. A rekonstrukció végül bruttó 26,7 milliárd forintba került, amit javarészt az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből teremtett elő a főváros. Az Orbán-kormány által még Tarlós idején ígért 6 milliárd forintos állami támogatást azóta sem kapta meg Budapest.