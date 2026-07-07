Bejelentették az MVM új vezérigazgatóját

MVM;kinevezés;Kapitány István;

2026-07-07 16:34:00 CEST

Mátrai Károlyt váltja a poszton.

Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik - jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.

A tárcavezető közölte, meggyőződése, hogy Bertalan Zsolt felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot a következő időszakban. „Tőle transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát várok el, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására” - írta.

Előzőleg szintén a miniszter bejelentése nyomán írtuk meg, hogy a mai napon felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.