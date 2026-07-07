Kapitány István felmentette az MVM vezérigazgatóját és igazgatósági elnökét

MVM;elbocsátások;Kapitány István;

2026-07-07 14:45:00 CEST

Nem kellett sokat várni a tegnapi után az új elbocsátási bejelentésre.

A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét - jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.

A tárcavezető tegnapra is időzített egy kirúgási bejelentést, akkor arról számolt be, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából.

Mostani bejelentéséhez Kapitány István egyebet egyelőre nem fűzött hozzá.