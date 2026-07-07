Újra Budapestnek adott igazat Sára Botonddal szemben a Kúria

Budapest;költségvetés;Karácsony Gergely;Kúria;Sára Botond;

2026-07-07 21:25:00 CEST

A bíróság kimondta, hogy a főváros költségvetése törvényes és közgazdaságilag megalapozott.

A Kúria Budapestnek adott igazat Sára Botonddal szemben a főváros költségvetéséről szóló jogi vitában - írta egy keddi Facebook-posztban a főpolgármester.

Karácsony Gergely úgy véli, Sára Botond azt akarta bizonyítani, hogy Budapest költségvetése törvénytelen, a Kúria azonban most kimondta, hogy az törvényes és közgazdaságilag megalapozott. Úgy fogalmazott, hogy „összeszámolni is nehéz”, hányadik jogi csatát nyerte meg Budapest az Orbán-kormánnyal szemben.

A bejegyzésben azt is örömteli fejleménynek nevezte, hogy az Országgyűlés eltörölte az Orbán-kormány segélyhitelként emlegetett konstrukcióját. Szerinte ez valójában arról szólt volna, hogy a fővárostól elvett pénzt hitelként adták volna vissza Budapestnek, feltéve, ha a város meghunyászkodik.

De Budapest nem térdelt le az Orbán-kormány előtt, nem hunyászkodott meg, hanem jogi és politikai csaták sorozatával védte meg a város értékeit, elveit és működőképességét. Innen indulunk, amikor ideje van már az új fejezetnek - fogalmazott. A főpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy a mostani döntések önmagukban nem változtatnak Budapest anyagi helyzetén, és az autonómiáját sem növelik. Szerinte ez a Főváros és a kormány megállapodásán múlik. Megértéssel viszonyult ahhoz, hogy meg kell várni az állami költségvetés augusztusi felülvizsgálatát, de reméli, hogy ősszel új Budapest-kormány megállapodást lehet kötni.