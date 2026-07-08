„Önbíráskodás lesz vagy még rosszabb” – Józsefvárosi helyzetkép palackgyűjtő maffiával, drogosokkal és feldühödött lakókkal

Budapest;drog;közbiztonság;Józsefváros;palack;

2026-07-08 15:45:00 CEST

Budapest VIII. kerületében hatványozottabban érzékelik a hajléktalanság, a szerhasználat és a széteső szociális ellátórendszer problémáit. Helyi képviselőkkel beszélgetve sötét kép bontakozik ki a palackgyűjtő maffiától kezdve a nem elég erélyesnek tűnő rendőrségen át a kétségbeesett és dühös kerületi lakókig.

Több józsefvárosi kerületi képviselővel is beszéltünk, mind egyetértettek abban, hogy most jobban láthatóak, erőteljesebbek a közbiztonsági problémák, mint korábban. Könczöl Dávid, a Szabó Ervin teret is magába foglaló palotanegyedi választókerület képviselője a Népszavának azt mondta, egyre több szerhasználó van az utcákon, hevítik, szívják a crackpipát.

További probléma a palackgyűjtés. Könczöl Dávid és társai azt tapasztalták, hogy vidékről idehozott emberek összegyűjtik a palackokat, a visszaváltónál várják őket a megbízók, és droggal fizetnek nekik.

A rászorultak kihasználása undorító – mondta a politikus, aki egyetértene a visszaváltási rendszer átmeneti felfüggesztésével, átgondolásával.

A rendőrséget is folyamatosan kérik – folytatta Könczöl Dávid –, jelezzenek legalább vissza a bejelentett, szerhasználók elleni panaszokra, lehetőség szerint menjenek ki, intézkedjenek. De rosszak a lehetőségek, a Horváth László-féle fideszes kemény kéz, zéró tolerancia idején is azt látták, egyszerűen nincs elég hely a fogdákon elzárnia a rendőrségnek a bevitt szerhasználókat 72 órára, ezért maximum elvették az eszközöket.

A területtel foglalkozó civilekkel Könczöl Dávid szerint a rendőrségnek kéne jobban együttműködnie, erre lát is nyitottságot. Az agresszíven viselkedők ellen ugyanakkor nem tudnak mit tenni, és hiány van utcai szociális munkában is. Emiatt Józsefváros maga is igyekszik segíteni a helyzeten. A legfontosabb most lobbizni a kormánynál (Pikó András polgármester és Sátly Balázs alpolgármester épp kedd délelőtt találkozott az új budapesti rendőrfőkapitánnyal, Baricska Norbert Tamással, hogy több rendőrt kérjenek, ilyet már elődjétől, Terdik Tamástól is kértek).

A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (KEF) vezető Bihari György (C8 Civilek Józsefvárosért) is a kerület erőfeszítéseiről beszélt: a Fővárosi Szolidaritási Alapnál nyert pénzt a HepaGo civil szervezet, amely a fővárosi utcai hajléktalan szerhasználókkal foglalkozik, alapvető higiéniai és ártalomcsökkentő szerekkel látják el őket, és IV-, hepatítisz-szűrés, -kezelést tud nekik ajánlani, valamint tanácsadással is foglalkoznak. Buszokkal vannak jelen a fővárosi utcákon. A kerület hetente egyszeri buszos megjelenést intézett a kerületnek, és utcai megkereső munkát is hetente egyszer, ilyenkor két szociális munkás és egy tapasztalati szakértő próbál kapcsolatba lépni szerhasználókkal előre eltervezett útvonalon, bizalmat építeni velük, hogy majd később intézményekbe tudják őket küldeni kezelésre. A kerületi Spirál felépülési központban hetente egyszer a Kálvária téren pultoznak hasonló céllal. Valamint a baptista egyház szociális szervezetével igyekeznek koordinálni az utcai megkereső munkában.

Bihari – a Rákóczi teret is magában foglaló Csarnoknegyed képviselője – is rengeteg megkeresést kap lakóktól: a házakba való behatolás és az utcai jelenlét zavarja a kerületieket, de „minden képviselőhöz elérnek panaszok”. Illetve a rendőrség tétlensége is: hiába hívják ki terjesztőkre az egyenruhásokat, nem nagyon látnak utána rendőrségi akciót, csak ritkán jut el hozzájuk hír arról, hogy lekapcsolnak valakit. Az ellátórendszer teljes összeomlása lett most látható, nemcsak az addiktológiaié, hanem a pszichiátriaié is. Nagy ugyanis az átfedés, épp erről beszéltek a legutóbbi KEF-en – sokan a saját mentális problémáik öngyógyítása érdekében fordulnak a szerekhez.

Nem tudott jobb tapasztalatokról beszámolni Camara-Bereczki Ferenc Miklós sem, a szegényebb, Orczy vagy Kálvária teret is magában foglaló Magdolnanegyed MSZP-s képviselője. „Durva” – jellemezte a helyzetet. A hozzá eljutó megkeresések fele erről szól, és persze nemcsak Józsefváros szenved, minden nagyobb csomópont, pályaudvar környékén rossz a helyzet Budapesten. Szerinte a korábbiakhoz képest egyébként nem kiugró hajléktalanság problémája vegyül a zavart, pszichés gondokkal küzdő emberek és a „lassan kezelhetetlenné váló” palackgyűjtés problémájával.

A II. János Pál pápa tér környékét, a felújított Szeszgyár közt és utcát és az ottani játszóteret a nyár elején elfoglalták a szerhasználók. Az emberek félnek a kiabálástól, hangoskodástól, kukaborogatástól, és nem tudják megszokott életüket élni. A rendőrök pedig nincsenek kint, nincsenek a helyzet magaslatán.

Az emberek hiába jelentik be a drogdílereket, nem történik semmi.

Camara-Bereczki egyszer maga is bejelentett egy dílert személyleírással, kiment a rendőrség, „és egy másikat kaptak el, annyian vannak”.

A fővároshoz a politikus nem tud fordulni, 2019 óta képviselő, de eddig még nem kaptak semmilyen segítséget. Szerinte ennek önbíráskodás lehet a vége vagy valami még rosszabb.