vádemelés;költségvetési csalás;

Képünk illusztráció

Töltőfolyadékkal követtek el többmilliárdos csalást, vádat emelt az ügyészség

Nagyértékű gépjárműveket és ingatlanokat is lefoglaltak, vagy vettek zár alá.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség négy férfival szemben, akik nem fizették meg a jövedéki adót az elektromos cigarettában használható töltőfolyadékok kereskedése után.

A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító vádlott 2017-ben elhatározta, hogy elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékokkal kereskedik. Miután ez Magyarországon jövedéki adóköteles terméknek minősül, hogy az adófizetési kötelezettséget elkerüljék, társaival Horvátországban céget alapított, hogy a töltőfolyadékokat a külföldi vállalkozás nevében tudják értékesíteni magyarországi forgalmazók részére.

A fogyasztók a bűnszervezet által működtetett weboldalakon tudtak rendelni, a folyadékampullákat ezt követően Horvátországban becsomagolták, majd futárszolgálatukkal szállították ki a megrendelőknek. A futárkocsikat az esetleges hatósági ellenőrzések feltérképezése miatt a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték, s az aktuális ellenőrzéseket jelezték is a futároknak.

A bűnbanda öt év alatt több, mint 10 millió milliliter töltőfolyadékot értékesítettek anélkül, hogy jövedéki adót fizetett volna, s ezzel közel 3 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. Az eljárás során a nyomozó hatóság nagyértékű gépjárműveket, ingatlanokat foglalt le vagy vett zár alá.

Az elkövetett bűncselekmény a költségvetési csalás minősített esetének megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 5-10 év szabadságvesztés.

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