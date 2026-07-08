Töltőfolyadékkal követtek el többmilliárdos csalást, vádat emelt az ügyészség

vádemelés;költségvetési csalás;

2026-07-08 10:26:00 CEST

Nagyértékű gépjárműveket és ingatlanokat is lefoglaltak, vagy vettek zár alá.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség négy férfival szemben, akik nem fizették meg a jövedéki adót az elektromos cigarettában használható töltőfolyadékok kereskedése után.

A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító vádlott 2017-ben elhatározta, hogy elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékokkal kereskedik. Miután ez Magyarországon jövedéki adóköteles terméknek minősül, hogy az adófizetési kötelezettséget elkerüljék, társaival Horvátországban céget alapított, hogy a töltőfolyadékokat a külföldi vállalkozás nevében tudják értékesíteni magyarországi forgalmazók részére.

A fogyasztók a bűnszervezet által működtetett weboldalakon tudtak rendelni, a folyadékampullákat ezt követően Horvátországban becsomagolták, majd futárszolgálatukkal szállították ki a megrendelőknek. A futárkocsikat az esetleges hatósági ellenőrzések feltérképezése miatt a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték, s az aktuális ellenőrzéseket jelezték is a futároknak.

A bűnbanda öt év alatt több, mint 10 millió milliliter töltőfolyadékot értékesítettek anélkül, hogy jövedéki adót fizetett volna, s ezzel közel 3 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. Az eljárás során a nyomozó hatóság nagyértékű gépjárműveket, ingatlanokat foglalt le vagy vett zár alá.

Az elkövetett bűncselekmény a költségvetési csalás minősített esetének megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 5-10 év szabadságvesztés.