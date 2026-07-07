Rátörte az ajtót egy zuhanyzó nőre, hogy meglesse, megúszta felfüggesztett szabadságvesztéssel

ítélet;Gödöllő;kukkolás;magánlaksértés;

2026-07-07 16:24:00 CEST

Maszkban, pulóverben akart kukkolni, de forró vízzel sikerült elüldözni az elkövetőt.

Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Gödöllői Járásbíróság azt a férfit, aki éjjel bemászott egy egyedül élő nő lakásába, majd zuhanyozás közben rátört - közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A Gödöllői Járási Ügyészség erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. A bűncselekmény július 5-én éjjel történt, az ítéletet kedden hozták, vagyis 48 óra alatt született jogerős ítélet az ügyben.

A férfi vasárnap éjjel jelent meg a nő lakásánál. Miután észrevette, hogy ég a villany a fürdőszobában, elhatározta, hogy meglesi a nőt. Arcmaszkot vett fel, a fejére húzta a pulóvere csuklyáját, majd a szúnyoghálót feltolva bemászott a szellőztetés miatt nyitva hagyott ablakon.

Ezután bement a fürdőszobába, kinyitotta a zuhanykabin ajtaját, és a sértett karjait megragadva próbálta magához húzni a nőt, aki rákiabált, majd a zuhanyfejet felé fordítva forró vízzel lelocsolta. A férfi ekkor elengedte és elmenekült, de a közelben lévő járókelők a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták. A tárgyaláson a vádlott beismerő vallomást tett.

A bíróság magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek és másfél év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A döntést az ügyész, a terhelt és a védő is tudomásul vette, így az ítélet jogerős.