Hadházy Ákos feljelentést tett a Tiborcz-féle tőzsdei machináció gyanúja miatt

Hadházy Ákos;Tiborcz István;

2026-07-08 14:57:00 CEST

A Varga Mihály vezette jegybank mindent a legnagyobb rendben talált, amikor megvizsgálta a kisrészvényesi panaszokat.

Feljelentést tett Hadházy Ákos az ALTEO-részvények ügyében bennfentes kereskedelem, csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt - írta szerdai Facebook-bejegyzésében a korábbi országgyűlési képviselő.

Mint kifejtette, néhány hete egy „nagyon komoly és magas rangú szakember” azt mondta neki, hogy Tiborcz Istvánt önmagában emiatt a tőzsdei bűncselekmény miatt is már holnap be lehetne vinni. Hadházy Ákos jelezte, a feljelentés beadása óta két hét telt el, és mivel eddig nem kapott elutasítást, feltételezhetőnek tartja, hogy a rendőrség foglalkozik az üggyel. Kitért arra is, hogy a „kőfideszes gengszter” Varga Mihály által vezetett Magyar Nemzeti Bank (MNB) már megvizsgálta a kisrészvényesek panaszát, és mindent rendben talált.

A volt képviselő ismertetése szerint Tiborcz István egyik cége horribilisen túlárazva megvette egy másik cégét, miközben a vevő cégben kisbefektetők is tulajdonosok voltak. A miniszterelnök veje később kiszállt a vevő cégből, majd amikor kiderült, hogy a megvásárolt céggel gondok vannak, az ALTEO-részvények 25 százalékot estek.

A korábbi országgyűlési képviselő azt is írta, információi szerint Tiborczék Magyarországon vannak, és két hete a családi golfklubban tartották valamelyik gyerekük születésnapját.