Csaknem 200 milliós túlterjeszkedés, adattörlő alkalmazás – Kiegészítést kért az NMHH beszámolójához a pénzügyi bizottság

Országgyűlés;beszámoló;NMHH;

2026-07-08 14:53:00 CEST

Részletesebb tájékoztatást várnak a személyi juttatásokra fordított 30 milliárd forintos keret felhasználásáról és a 100 milliárd forintos dologi kiadásokról is.

Számos pontban kiegészítést kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025. évi költségvetési beszámolójához szerdai ülésén az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amely támogatta a kőolajtermék-előállítók különadójáról szóló törvényjavaslathoz beterjesztett bizottsági módosító javaslatot.

Dicső Viktória (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, május 26-i ülésén a bizottság nem fogadta el az NMHH 2025-ös évre vonatkozó beszámolóját, ahhoz ezért kiegészítést kérnek. Tájékoztatást vár a bizottság

azzal kapcsolatban, hogy az NMHH-nál mi indokolt 197,3 millió forintos túlterjeszkedést a személyi juttatások terén, információkat várnak továbbá egy 10 milliárd forintért beszerzett adattörlő alkalmazással kapcsolatban is.

Az NMHH-nak részletesebb tájékoztatást kell adnia a személyi juttatásokra fordított 30 milliárd forintos keretének felhasználásáról csakúgy, mint a 100 milliárd forintos dologi kiadásokról is.

A médiahatóságnak be kell számolnia arról, hány televíziós és rádiócsatornát üzemeltet, milyen költséggel.

A bizottság tájékoztatást vár egy 6 milliárd forinttal betervezett, de 8,4 milliárd forinttal megvalósult transzfer kapcsán, továbbá a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének filmes feldolgozására biztosított 5 milliárd forint felhasználásról is.

A beszámoló elkészítésére 10 munkanapban jelölték meg a határidőt.

A határozati javaslatot a bizottság 9 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett támogatta.

A pénzügyi bizottság napirendjén szerepelt a kőolajtermék-előállítók különadójáról szóló törvényjavaslat is, melyhez a bizottság technikai pontosításokat tartalmazó módosító javaslatot terjeszt be. Bencsik János, a bizottság fideszes elnöke módosító javaslatát, mely szerint a kőolajtermék-előállítók különadójából származó bevétel a rezsivédelmi alapba kerülne, a bizottság 4 igen és 9 nem szavazattal nem támogatta.